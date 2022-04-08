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В России вышла в гражданский оборот назальная вакцина от COVID-19
В России вышла в гражданский оборот назальная вакцина от COVID-19
Министерство здравоохранения России 1 апреля зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от новой коронавирусной инфекции 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T10:18+0400
2022-04-08T10:18+0400
2022-04-08T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Российская назальная вакцина против COVID-19 уже вышла в гражданский оборот, состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V, заявил РИА Новости глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.Министерство здравоохранения Российской Федерации 1 апреля зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от новой коронавирусной инфекции.Он отметил, что назальная вакцина от коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается.О назальном препарате известно следующее: он так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, а вводят его посредством специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. При этом, как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания.С этой вакциной надо быть осторожным при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.Важно отметить, что препарат не противопоказан беременным и в период лактации, но применять его нужно с 22-й недели и лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, поясняется в инструкции.
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вакцинация от коронавируса, в мире, россия, новости, коронавирус covid-19
В России вышла в гражданский оборот назальная вакцина от COVID-19
Министерство здравоохранения России 1 апреля зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от новой коронавирусной инфекции
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Российская назальная вакцина против COVID-19 уже вышла в гражданский оборот, состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V, заявил РИА Новости
глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Министерство здравоохранения Российской Федерации 1 апреля зарегистрировало первую в мире назальную вакцину от новой коронавирусной инфекции.
"Официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам. Состав вакцины тот же самый, что и у "Спутника V", – сказал Гинцбург.
Он отметил, что назальная вакцина от коронавируса будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается.
О назальном препарате известно следующее: он так же, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, а вводят его посредством специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.
При этом, как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания.
С этой вакциной надо быть осторожным при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.
Важно отметить, что препарат не противопоказан беременным и в период лактации, но применять его нужно с 22-й недели и лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, поясняется в инструкции.