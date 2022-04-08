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В Windows 11 появились новые функции
В Windows 11 появились новые функции
Microsoft представила масштабные улучшения для операционной системы Windows 11 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T12:58+0400
2022-04-08T12:58+0400
microsoft
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технологии
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Американская компания Microsoft заявила о грядущих нововведениях в своей новой операционной системе Windows 11, пишет портал The Verge.В частности, новшества коснутся встроенного файлового менеджера – в "Проводнике" будут доступны вкладки для навигации сразу по нескольким папкам в едином окне и возможность их двигать. Сегодня функция тестируется в закрытом формате и пока неясно, когда новый интерфейс смогут увидеть рядовые пользователи.Предположительно появятся и новые возможности по обмену файлами и глубокая интеграция с облачным сервисом OneDrive.Операционную систему Windows 11 представили в конце 2021 года. Ожидается, что масштабное обновление Microsoft продемонстрируют вместе с функциональным обновлением 22H2, выпуск которого запланирован вторую половину 2022 года.
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В Windows 11 появились новые функции

12:58 08.04.2022
© Pixabay / ArtificialOGСистемное обеспечение Windows на планшете
Системное обеспечение Windows на планшете - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2022
© Pixabay / ArtificialOG
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Microsoft представила масштабные улучшения для операционной системы Windows 11
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Американская компания Microsoft заявила о грядущих нововведениях в своей новой операционной системе Windows 11, пишет портал The Verge.
В частности, новшества коснутся встроенного файлового менеджера – в "Проводнике" будут доступны вкладки для навигации сразу по нескольким папкам в едином окне и возможность их двигать. Сегодня функция тестируется в закрытом формате и пока неясно, когда новый интерфейс смогут увидеть рядовые пользователи.
Также в "Проводнике" зафиксирована и новая домашняя страница с закрепленными файлами и последними активностями. То есть пользователям предлагается закреплять нужные файлы на домашней странице файлового менеджера посредством контекстного меню.
Предположительно появятся и новые возможности по обмену файлами и глубокая интеграция с облачным сервисом OneDrive.
Операционную систему Windows 11 представили в конце 2021 года. Ожидается, что масштабное обновление Microsoft продемонстрируют вместе с функциональным обновлением 22H2, выпуск которого запланирован вторую половину 2022 года.
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