https://sputnik-georgia.ru/20220408/v-windows-11-poyavilis-novye-funktsii-265837846.html
В Windows 11 появились новые функции
В Windows 11 появились новые функции
Microsoft представила масштабные улучшения для операционной системы Windows 11 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T12:58+0400
2022-04-08T12:58+0400
2022-04-08T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Американская компания Microsoft заявила о грядущих нововведениях в своей новой операционной системе Windows 11, пишет портал The Verge.В частности, новшества коснутся встроенного файлового менеджера – в "Проводнике" будут доступны вкладки для навигации сразу по нескольким папкам в едином окне и возможность их двигать. Сегодня функция тестируется в закрытом формате и пока неясно, когда новый интерфейс смогут увидеть рядовые пользователи.Предположительно появятся и новые возможности по обмену файлами и глубокая интеграция с облачным сервисом OneDrive.Операционную систему Windows 11 представили в конце 2021 года. Ожидается, что масштабное обновление Microsoft продемонстрируют вместе с функциональным обновлением 22H2, выпуск которого запланирован вторую половину 2022 года.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
microsoft, в мире, новости, технологии
В Windows 11 появились новые функции
Microsoft представила масштабные улучшения для операционной системы Windows 11
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Американская компания Microsoft заявила о грядущих нововведениях в своей новой операционной системе Windows 11, пишет
портал The Verge.
В частности, новшества коснутся встроенного файлового менеджера – в "Проводнике" будут доступны вкладки для навигации сразу по нескольким папкам в едином окне и возможность их двигать. Сегодня функция тестируется в закрытом формате и пока неясно, когда новый интерфейс смогут увидеть рядовые пользователи.
Также в "Проводнике" зафиксирована и новая домашняя страница с закрепленными файлами и последними активностями. То есть пользователям предлагается закреплять нужные файлы на домашней странице файлового менеджера посредством контекстного меню.
Предположительно появятся и новые возможности по обмену файлами и глубокая интеграция с облачным сервисом OneDrive.
Операционную систему Windows 11 представили в конце 2021 года. Ожидается, что масштабное обновление Microsoft продемонстрируют вместе с функциональным обновлением 22H2, выпуск которого запланирован вторую половину 2022 года.