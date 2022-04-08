https://sputnik-georgia.ru/20220408/v-windows-11-poyavilis-novye-funktsii-265837846.html

В Windows 11 появились новые функции

В Windows 11 появились новые функции

Microsoft представила масштабные улучшения для операционной системы Windows 11 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T12:58+0400

2022-04-08T12:58+0400

2022-04-08T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Американская компания Microsoft заявила о грядущих нововведениях в своей новой операционной системе Windows 11, пишет портал The Verge.В частности, новшества коснутся встроенного файлового менеджера – в "Проводнике" будут доступны вкладки для навигации сразу по нескольким папкам в едином окне и возможность их двигать. Сегодня функция тестируется в закрытом формате и пока неясно, когда новый интерфейс смогут увидеть рядовые пользователи.Предположительно появятся и новые возможности по обмену файлами и глубокая интеграция с облачным сервисом OneDrive.Операционную систему Windows 11 представили в конце 2021 года. Ожидается, что масштабное обновление Microsoft продемонстрируют вместе с функциональным обновлением 22H2, выпуск которого запланирован вторую половину 2022 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

microsoft, в мире, новости, технологии