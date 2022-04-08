https://sputnik-georgia.ru/20220408/vystavka-yaponskogo-khudozhnika-svyatoy-pirosmani-edet-v-kutaisi-265842496.html

Выставка японского художника "Святой Пиросмани" едет в Кутаиси

Выставка японского художника "Святой Пиросмани" едет в Кутаиси

Выставка работ будет проходить в течение месяца в Кутаисской галерее искусств имени Давида Какабадзе 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T14:29+0400

2022-04-08T14:29+0400

2022-04-08T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Выставка работ японского художника-иллюстратора Такехиде Харада под названием "Святой Пиросмани" откроется в Кутаиси 12 апреля, говорится в сообщении посольства Японии в Грузии.Выставка работ будет проходить в течение месяца в Кутаисской галерее искусств имени Давида Какабадзе.Также в рамках мероприятий в честь 30-летия установления дипломатических отношений планируется проведение фестиваля японского кино, выставка "Любовь к суши" в Национальном музее Грузии, а также концерт с японскими музыкантами.Выставка "Святой Пиросмани" в январе состоялась и в Тбилиси в Государственном музее Нико Пиросмани. Экспозиция была организована Национальным музеем Грузии в течение нескольких месяцев в прошлом году, где она имела большой успех.Посольство отмечает, что в течение года планирует представить выставку в разных регионах Грузии, чтобы больше людей могли почувствовать Пиросмани, увиденного японским художником.Искусство Пиросмани впервые появилось в Японии в 1970-х годах. Такехиле Харада был одним из гостей выставки Пиросмани и кинопоказов о нем. Более того, художник готовил японскую премьеру фильма Георгия Шенгелая "Пиросмани".Тогда Харада настолько увлекся грузинским художником, что с тех пор Пиросмани никогда не исчезал из его сердца и творчества. Тогда Пиросмани вдохновил его на создание первых иллюстраций к книгам.Нико Пиросмани (1862-1918) – известнейший грузинский художник XX века. Судьба его была трагична, он жил и умер нищим и безвестным, и потом долгое время после смерти его творчество вызывало горячие споры и противоречивые оценки.Пиросманашвили родился в семье бедного крестьянина. Вынужденный с детства зарабатывать себе на жизнь, он не смог получить специального художественного образования. Первые навыки живописи получил у художников-странников, которые расписывали вывески лавок и кабачков.Будучи непрофессионалом, Пиросмани не прибегал ко всякого рода сложным приемам и методам, чтобы связать композицию воедино. Вещи и фигуры существуют у него как бы сами по себе, порождая чувство щемящей тоски и одиночества.В портретах Пиросмани перед зрителем предстают разнообразные типы старого Тбилиси, в которых художник подметил и выявлял самое характерное: надутый и самодовольный сын богатого кинто, исполненный собственного достоинства дворник с косматой бородой, актриса Маргарита, продавец дров и старый князь в черной черкеске с рогом в руке.

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