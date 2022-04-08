https://sputnik-georgia.ru/20220408/zvezdopad-liridy-2022-gde-i-kogda-nablyudat-drevneyshiy-meteornyy-potok-265849566.html

Звездопад Лириды 2022: где и когда наблюдать древнейший метеорный поток

Звездопад Лириды 2022: где и когда наблюдать древнейший метеорный поток

Первый весенний звездопад жители Земли смогут наблюдать во второй половине апреля – в этот период метеорный поток Лириды в очередной раз встретится с нашей... 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T16:32+0400

2022-04-08T16:32+0400

2022-04-08T16:32+0400

справки

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Где и когда можно в апреле наблюдать самый древнейший звездопад Лириды в 2022 году, читайте в материале Sputnik Грузия.Где и когда наблюдатьМетеорный поток Лириды ежегодно можно наблюдать с 16 до 25 апреля - пик первого весеннего звездопада в 2022-м приходится на ночь с 21 на 22 число.Звездопад Лириды можно наблюдать из любой точки земного шара, но более яркое и красочное зрелище увидят жители северного полушария.Интенсивность звездопада Лириды меняется из года в год - в 2022-м ожидается до 18 метеоров в час. Наблюдать падающие звезды лучше всего в ясную погоду после полуночи и до восхода.Наиболее яркие и длинные метеоры Лирид наблюдаются вдали от радианта, поэтому специалисты советуют смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки.Наблюдать звездопад Лириды можно невооруженным взглядом — для этого достаточно находиться вдали от любого источника света и поднять голову к созвездию Лиры.Звездопад ЛиридыМетеорные потоки носят названия тех созвездий, где расположен радиант, а не кометы, которые их породили. Лириды назвали в честь созвездия Лиры — радиант апрельского потока находится на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но к Лире ближе.Лириды считаются древнейшим среди известных звездопадов – по историческим записям этот метеорный поток люди наблюдают уже более 2,7 тысячи лет.Звездопад Лириды древние китайцы наблюдали еще в 687-м году до нашей эры.Звездопад Лириды не раз удивлял астрономов. Настоящий дождь из метеоров пронесся над Североамериканским континент в 1803-м - число падающих звезд 215 лет назад доходило до 700 в час.С тех незапамятных времен метеорный поток Лириды превратился в довольно слабое небесное явление, хотя бывают сюрпризы, которые подогревают к нему интерес.В очередной раз звездопад Лириды изумил специалистов в 1922-м, пролившись на землю грандиозным звездным дождем с интенсивностью в 1800 метеоров в час.Менее грандиозное, но очень впечатляющее зрелище активностью в 100 метеоров в час подарили метеорный поток Лириды землянам в 1982-м.Астрономы давно стараются объяснить нерегулярные всплески поразительной активности метеорного потока Лириды или предугадать возможную интенсивность древнейшего звездопада.Источником метеоров Лириды является комета Тэтчер — планета Земля ежегодно, во второй половине апреля, пересекает ее орбитальный путь, то есть проходит сквозь пыль, оставшуюся от кометы.Внутреннюю Солнечную систему комета Тэтчер посетила в последний раз в 1861-м – она делает вокруг Солнца полный оборот раз в 415 лет, посему ожидается, что до 2276 года она не вернется.Звездопад Лириды, который считается одним из самых сильных метеорных потоков вместе с августовскими Персеидами и декабрьскими Геминидами, в редких случаях может бомбардировать небо с интенсивностью почти 100 метеоров в час.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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справки