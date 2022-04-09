https://sputnik-georgia.ru/20220409/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-9-aprelya-265862238.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 9 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 9 апреля

Тбилиси вновь антилидер ковид-заражения в стране, за ним следуют регионы Имерети и Самегрело - Земо Сванети 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T13:44+0400

2022-04-09T13:44+0400

2022-04-09T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр— Sputnik. Грузинские медики из 341 нового случая коронавируса, выявленного в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 186 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 23 438 тестов на коронавирус, 21 357 – на антиген, 2 081– ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 651 322 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 445 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 631 009 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончалиcь 4 пациента, а с начала пандемии – 16 770.На данный момент в стране 3 517 активных случаев, из них 427 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 103 пациентов тяжелое, 3 090 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 8 апреля, составляет 1,45%, за две недели – 2,07%, за семь дней – 1,73%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии