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День единства, гражданского согласия и памяти погибших 9 апреля в Грузии - фото
День единства, гражданского согласия и памяти погибших 9 апреля в Грузии - фото
В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и... 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T20:31+0400
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В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск Министерства обороны СССР.
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День единства, гражданского согласия и памяти погибших 9 апреля в Грузии - фото

20:31 09.04.2022 (обновлено: 21:11 11.04.2022)
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В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск Министерства обороны СССР.
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.

В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину. - Sputnik Грузия
1/9
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.

© press-service of the President of Georgia

В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга с применением советских войск.

В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга с применением советских войск. - Sputnik Грузия
2/9
© press-service of the President of Georgia

В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга с применением советских войск.

© photo: Sputnik / Stringer

По сложившейся традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента Грузии.

По сложившейся традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента Грузии. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Stringer

По сложившейся традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента Грузии.

© press-service of the President of Georgia

В связи с этим днем по традиции во всех церквях Грузии проходит панихида. Первые лица страны возлагают венки к мемориалу, установленному около здания парламента в Тбилиси.

В связи с этим днем по традиции во всех церквях Грузии проходит панихида. Первые лица страны возлагают венки к мемориалу, установленному около здания парламента в Тбилиси. - Sputnik Грузия
4/9
© press-service of the President of Georgia

В связи с этим днем по традиции во всех церквях Грузии проходит панихида. Первые лица страны возлагают венки к мемориалу, установленному около здания парламента в Тбилиси.

© press-service of the President of Georgia

У здания парламента страны в этот день побывали представители руководства Грузии. На фото - президент страны Саломе Зурабишвили.

У здания парламента страны в этот день побывали представители руководства Грузии. На фото - президент страны Саломе Зурабишвили. - Sputnik Грузия
5/9
© press-service of the President of Georgia

У здания парламента страны в этот день побывали представители руководства Грузии. На фото - президент страны Саломе Зурабишвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Возлагали цветы к мемориалу в память о погибших грузинские политики и лидеры оппозиционных партий. На фото - Георгий Гахария.

Возлагали цветы к мемориалу в память о погибших грузинские политики и лидеры оппозиционных партий. На фото - Георгий Гахария. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Stringer

Возлагали цветы к мемориалу в память о погибших грузинские политики и лидеры оппозиционных партий. На фото - Георгий Гахария.

© photo: Sputnik / Stringer

В результате разгона митинга 9 апреля 1989 года погиб 21 человек, большинство из них были женщины.

В результате разгона митинга 9 апреля 1989 года погиб 21 человек, большинство из них были женщины. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

В результате разгона митинга 9 апреля 1989 года погиб 21 человек, большинство из них были женщины.

© photo: Sputnik / Stringer

Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.

Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов. - Sputnik Грузия
8/9
© photo: Sputnik / Stringer

Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.

© photo: Sputnik / Stringer

День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.

День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года. - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Stringer

День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.

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