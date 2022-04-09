День единства, гражданского согласия и памяти погибших 9 апреля в Грузии - фото
В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга с применением советских войск.
В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга с применением советских войск.
По сложившейся традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента Грузии.
По сложившейся традиции в этот день тбилисцы в память о погибших усыпают тюльпанами лестницу, ведущую к зданию парламента Грузии.
В связи с этим днем по традиции во всех церквях Грузии проходит панихида. Первые лица страны возлагают венки к мемориалу, установленному около здания парламента в Тбилиси.
В связи с этим днем по традиции во всех церквях Грузии проходит панихида. Первые лица страны возлагают венки к мемориалу, установленному около здания парламента в Тбилиси.
У здания парламента страны в этот день побывали представители руководства Грузии. На фото - президент страны Саломе Зурабишвили.
У здания парламента страны в этот день побывали представители руководства Грузии. На фото - президент страны Саломе Зурабишвили.
Возлагали цветы к мемориалу в память о погибших грузинские политики и лидеры оппозиционных партий. На фото - Георгий Гахария.
Возлагали цветы к мемориалу в память о погибших грузинские политики и лидеры оппозиционных партий. На фото - Георгий Гахария.
В результате разгона митинга 9 апреля 1989 года погиб 21 человек, большинство из них были женщины.
В результате разгона митинга 9 апреля 1989 года погиб 21 человек, большинство из них были женщины.
Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.
Для расследования событий, происшедших в Тбилиси 9 апреля 1989 года, Съездом народных депутатов СССР была создана комиссия, которую возглавил Анатолий Собчак. Комиссия пришла к выводу об избыточном применении военными силы против демонстрантов.
День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.
День 9 апреля 1989 года стал переломным для Грузии. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, лидер национального движения Звиад Гамсахурдиа – будущий президент Грузии, объявил о восстановлении независимости Грузии на основании Акта об объявлении Независимости первой Республики Грузии 26 мая 1918 года.