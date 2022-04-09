https://sputnik-georgia.ru/20220409/den-edinstva-grazhdanskogo-soglasiya-i-pamyati-pogibshikh-9-aprelya-v-gruzii---foto-265905441.html

День единства, гражданского согласия и памяти погибших 9 апреля в Грузии - фото

День единства, гражданского согласия и памяти погибших 9 апреля в Грузии - фото

В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и... 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T20:31+0400

2022-04-09T20:31+0400

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9 апреля

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В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск Министерства обороны СССР.

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2022

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, 9 апреля, фото