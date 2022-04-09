https://sputnik-georgia.ru/20220409/dtp-na-vostoke-gruzii-postradali-deti-265866603.html

ДТП на востоке Грузии: пострадали дети

ДТП на востоке Грузии: пострадали дети

Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена после экспертизы 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T17:57+0400

2022-04-09T17:57+0400

2022-04-09T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Автомобиль, в котором находилась женщина с малолетними детьми, упал в канаву на трассе восток-запад у города Гори, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, в результате аварии находящиеся в машине получили легкие повреждения.По факту возбуждено уголовное дело. Точная причина аварии будет установлена после экспертизы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дтп, грузия, происшествия, новости