https://sputnik-georgia.ru/20220409/eto-tragediya-dlya-gruzii-pervye-litsa-pochtili-pamyat-pogibshikh-9-aprelya-265865530.html

"Это трагедия для Грузии": первые лица почтили память погибших 9 апреля

"Это трагедия для Грузии": первые лица почтили память погибших 9 апреля

Представители власти отдали дань уважения погибшим во время трагедии 9 апреля в Тбилиси 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T16:01+0400

2022-04-09T16:01+0400

2022-04-09T17:18+0400

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9 апреля

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Для Грузии 9 апреля – трагическая дата, во время которой граждане страны чтят память погибших в этот день, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Глава грузинского правительства возложил венок к мемориалу погибших 9 апреля 1989 года.Почтила память погибших в этот день и президент Грузии Саломе Зурабишвили."Для нас примером является то, что за 9 апреля 1989 года последовало 9 апреля 1991 года. Это пример победы и надежда на то, что каждая борьба имеет смысл, если она за честь и свободу", – сказала Зурабишвили.В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона войсками в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга. Спустя ровно два года в 1991 году Грузия официально приняла акт о восстановлении независимости.

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грузия, тбилиси, общество, тбилиси, 9 апреля