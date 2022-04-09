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"Это трагедия для Грузии": первые лица почтили память погибших 9 апреля
"Это трагедия для Грузии": первые лица почтили память погибших 9 апреля
Представители власти отдали дань уважения погибшим во время трагедии 9 апреля в Тбилиси 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T16:01+0400
2022-04-09T16:01+0400
2022-04-09T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Для Грузии 9 апреля – трагическая дата, во время которой граждане страны чтят память погибших в этот день, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Глава грузинского правительства возложил венок к мемориалу погибших 9 апреля 1989 года.Почтила память погибших в этот день и президент Грузии Саломе Зурабишвили."Для нас примером является то, что за 9 апреля 1989 года последовало 9 апреля 1991 года. Это пример победы и надежда на то, что каждая борьба имеет смысл, если она за честь и свободу", – сказала Зурабишвили.В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона войсками в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга. Спустя ровно два года в 1991 году Грузия официально приняла акт о восстановлении независимости.
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грузия, тбилиси, общество, тбилиси, 9 апреля
"Это трагедия для Грузии": первые лица почтили память погибших 9 апреля
16:01 09.04.2022 (обновлено: 17:18 09.04.2022)
Представители власти отдали дань уважения погибшим во время трагедии 9 апреля в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Для Грузии 9 апреля – трагическая дата, во время которой граждане страны чтят память погибших в этот день, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Глава грузинского правительства возложил венок к мемориалу погибших 9 апреля 1989 года.
"Девятое апреля для нас – трагическая дата, когда мы в очередной раз чтим светлую память погибших сынов отечества. Мы не забудем, что нынешняя Грузия основывается на них", – сказал Гарибашвили.
Почтила память погибших в этот день и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Для нас примером является то, что за 9 апреля 1989 года последовало 9 апреля 1991 года. Это пример победы и надежда на то, что каждая борьба имеет смысл, если она за честь и свободу", – сказала Зурабишвили.
В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона войсками в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга. Спустя ровно два года в 1991 году Грузия официально приняла акт о восстановлении независимости.