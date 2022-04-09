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https://sputnik-georgia.ru/20220409/frantsuzskiy-pisatel-frederik-begbeder-vnov-posetit-gruziyu-265861212.html
Французский писатель Фредерик Бегбедер вновь посетит Грузию
Французский писатель Фредерик Бегбедер вновь посетит Грузию
Бегбедер встретится со своими поклонниками, ответит на вопросы читателей и раздаст автографы 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр— Sputnik. Культовый французский писатель, сценарист и режиссер, автор нашумевших романов "99 франков" и "Любовь живет три года" Фредерик Бегбедер приедет в Тбилиси 4-6 мая.Информацию об этом распространило грузинское тбилисское Palitra L, которое издает книги Бегбедера на грузинском языке.Бегбедер встретится со своими поклонниками, ответит на вопросы читателей и раздаст автографы. Другие детали, а также информация о месте встречи пока не уточняются.Француз Фредерик Бегбедер посещает Тбилиси во второй раз. Впервыон встретился с грузинскими читателями в 2016 году. Тогда известный автор приехал в Тбилиси по приглашению редактора грузинского глянцевого журнала "12", актрисы Ольги Баблуани, проживающей в Париже.Фредерик Бегбедер родился во французском городе Нёйи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) под Парижем. Мать его была переводчицей дамских романов на французский язык, отец – профессиональным рекрутером.Выпускник Парижского института политических исследований, а затем и Высшей школы информации и коммуникации Бегбедер становится копирайтером в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam. Одновременно он сотрудничал с популярными журналами Elle, Paris Match, Voici ou encore VSD в качестве литературного критика.Вскоре после выхода в свет романа "99 франков" (впоследствии переименованного в "14,99 евро"), представляющего собой острую сатиру, обличающую рекламный бизнес, Бегбедера увольняют из Young and Rubicam.Впоследствии Бегбедер стал бесплатным консультантом французского политика Робера Ю (Robert Hue) на президентских выборах 2002 года. А в январе 2003 года издательская группа Flammarion предложила Бегбедеру место редактора.Заслуженную славу одного из самых интересных современных французских писателей Фредерику Бегбедеру принесли романы "Воспоминания необразумившегося молодого человека" (1990), "Каникулы в коме" (1995), "Любовь живет три года" (1997), "Рассказики под экстази" (1999), "Романтический эгоист" и "99 франков", ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции.Кроме того, он выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант. В 2019 году стал лауреатом международной премии Terra Incognita Awards.Любопытно, что Бегбедер даже отметился в кинематографе – снялся в эпизодической роли в порнографическом фильме "Дочь лодочника".
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Французский писатель Фредерик Бегбедер вновь посетит Грузию

20:02 09.04.2022
© photo: Sputnik / StringerФредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии
Фредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Бегбедер встретится со своими поклонниками, ответит на вопросы читателей и раздаст автографы
ТБИЛИСИ, 9 апр— Sputnik. Культовый французский писатель, сценарист и режиссер, автор нашумевших романов "99 франков" и "Любовь живет три года" Фредерик Бегбедер приедет в Тбилиси 4-6 мая.
Информацию об этом распространило грузинское тбилисское Palitra L, которое издает книги Бегбедера на грузинском языке.
Бегбедер встретится со своими поклонниками, ответит на вопросы читателей и раздаст автографы. Другие детали, а также информация о месте встречи пока не уточняются.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliФредерик Бегбедер раздает автографы своим поклонникам в грузинской столице
Фредерик Бегбедер раздает автографы своим поклонникам в грузинской столице - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2022
Фредерик Бегбедер раздает автографы своим поклонникам в грузинской столице
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Француз Фредерик Бегбедер посещает Тбилиси во второй раз. Впервыон встретился с грузинскими читателями в 2016 году. Тогда известный автор приехал в Тбилиси по приглашению редактора грузинского глянцевого журнала "12", актрисы Ольги Баблуани, проживающей в Париже.
Фредерик Бегбедер родился во французском городе Нёйи-сюр-Сен (Neuilly-sur-Seine) под Парижем. Мать его была переводчицей дамских романов на французский язык, отец – профессиональным рекрутером.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliФредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии
Фредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2022
Фредерик Бегбедер на встрече в Доме писателей Грузии
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Выпускник Парижского института политических исследований, а затем и Высшей школы информации и коммуникации Бегбедер становится копирайтером в крупном рекламном агентстве Young and Rubicam. Одновременно он сотрудничал с популярными журналами Elle, Paris Match, Voici ou encore VSD в качестве литературного критика.
Вскоре после выхода в свет романа "99 франков" (впоследствии переименованного в "14,99 евро"), представляющего собой острую сатиру, обличающую рекламный бизнес, Бегбедера увольняют из Young and Rubicam.
© photo: Sputnik / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкФранцузский писатель Фредерик Бегбедер
Французский писатель Фредерик Бегбедер - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2022
Французский писатель Фредерик Бегбедер
© photo: Sputnik / Сергей Кузнецов
/
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Впоследствии Бегбедер стал бесплатным консультантом французского политика Робера Ю (Robert Hue) на президентских выборах 2002 года. А в январе 2003 года издательская группа Flammarion предложила Бегбедеру место редактора.
Заслуженную славу одного из самых интересных современных французских писателей Фредерику Бегбедеру принесли романы "Воспоминания необразумившегося молодого человека" (1990), "Каникулы в коме" (1995), "Любовь живет три года" (1997), "Рассказики под экстази" (1999), "Романтический эгоист" и "99 франков", ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции.
© photo: Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФредерик Бегбедер
Фредерик Бегбедер - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2022
Фредерик Бегбедер
© photo: Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Кроме того, он выступил основателем литературной премии, которой удостоились, в частности, книги Мишеля Уэльбека и Виржини Депант. В 2019 году стал лауреатом международной премии Terra Incognita Awards.
Любопытно, что Бегбедер даже отметился в кинематографе – снялся в эпизодической роли в порнографическом фильме "Дочь лодочника".
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