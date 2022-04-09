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Как Грузия контролирует грузы из России
Как Грузия контролирует грузы из России
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что РФ в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят по территории Грузии 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T14:23+0400
2022-04-09T14:23+0400
2022-04-09T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузия контролирует российские грузы так же, как и половина мира, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политруководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в РФ.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России, Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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грузия, украина, новости, политика, минфин грузии, ираклий кобахидзе
Как Грузия контролирует грузы из России
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что РФ в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят по территории Грузии
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузия контролирует российские грузы так же, как и половина мира, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политруководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"Доказательство можно представлять на то, что произошло. На то что не произошло, мы не представим доказательств. Российские грузы пропускает полмира сегодня, и как контролируют другие, так же контролируем мы", – сказал Кобахидзе.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в РФ.
В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России, Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.