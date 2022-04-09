https://sputnik-georgia.ru/20220409/kak-gruziya-kontroliruet-gruzy-iz-rossii-265864037.html

Как Грузия контролирует грузы из России

Как Грузия контролирует грузы из России

Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что РФ в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят по территории Грузии 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T14:23+0400

2022-04-09T14:23+0400

2022-04-09T14:23+0400

грузия

украина

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политика

минфин грузии

ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузия контролирует российские грузы так же, как и половина мира, заявил председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политруководства не препятствовать деятельности контрабандистов.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в РФ.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России, Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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