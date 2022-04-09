https://sputnik-georgia.ru/20220409/kak-nazovut-nazalnuyu-vaktsinu-ot-koronavirusa-v-rossii-265860319.html

Как назовут назальную вакцину от коронавируса в России?

Как назовут назальную вакцину от коронавируса в России?

Минздрав РФ 1 апреля зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от новой коронавирусной инфекции 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T13:13+0400

2022-04-09T13:13+0400

2022-04-09T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Российская Назальная вакцина против COVID-19 может получить название "Спутник Н", где "Н" – назальный, заявил РИА Новости глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России заявил 1 апреля, что зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от новой коронавирусной инфекции.Он также заявил, что тест-система для определения иммунитета у привитых назальной вакциной против COVID-19 уже есть, но для ее массового применения нужно расширить инструкцию."Тест-система уже есть, это не наша разработка. Мы взяли готовую тест-систему и адаптировали ее под нашу вакцину. Условия проведения анализа сделали такие, что можно определять секреторные иммуноглобулины в слизистых", – сказал Гинцбург.Что известно о назальной вакцине?О назальном препарате известно следующее: он так же как и "Спутник V" состоит из двух компонентов, а вводят его посредством специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.При этом, как уточняется в инструкции к препарату, противопоказаниями для применения назальной вакцины являются тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания.С этой вакциной надо быть осторожным при хронических заболеваниях печени и почек, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии и других заболеваниях центральной нервной системы, при остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения, миокардитах, эндокардитах и перикардитах.Важно отметить, что препарат не противопоказан беременным и в период лактации, но применять его нужно с 22-й недели и лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери выше, чем потенциальный риск для плода, поясняется в инструкции.

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минздрав россии, в мире, новости, россия, коронавирус covid-19, вакцинация от коронавируса