https://sputnik-georgia.ru/20220409/kolichestvo-pogibshikh-pri-vzryve-v-nochnom-klube-v-baku-vozroslo-do-trekh-chelovek-265860119.html
Количество погибших при взрыве в ночном клубе в Баку возросло до трех человек
Количество погибших при взрыве в ночном клубе в Баку возросло до трех человек
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T14:58+0400
2022-04-09T14:58+0400
2022-04-09T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в центре азербайджанской столицы – таким образом количество погибших достигло трех, сообщает Sputnik Азербайджан.Взрыв произошел в 3 часа ночи, 3 апреля, в ночном клубе Location на территории Сабаильского района. Ранее сообщалось, что два человека погибли, 37 получили травмы, также были повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Следствие возбудило дело по факту взрыва. Генеральная прокуратура сообщила об аресте трех человек, обвиняемых по этому делу."Гюльбала Абдуллаев, пострадавший в результате взрыва в ночном клубе 3 апреля, скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое", – отметили в пресс-службе TƏBİB. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
баку, новости, в мире, происшествия, общество
Количество погибших при взрыве в ночном клубе в Баку возросло до трех человек
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik.
Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в центре азербайджанской столицы – таким образом количество погибших достигло трех, сообщает
Sputnik Азербайджан.
Взрыв произошел в 3 часа ночи, 3 апреля, в ночном клубе Location на территории Сабаильского района. Ранее сообщалось, что два человека погибли, 37 получили травмы, также были повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта.
По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Следствие возбудило дело по факту взрыва. Генеральная прокуратура сообщила об аресте трех человек, обвиняемых по этому делу.
"Гюльбала Абдуллаев, пострадавший в результате взрыва в ночном клубе 3 апреля, скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое", – отметили в пресс-службе TƏBİB.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.