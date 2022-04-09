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https://sputnik-georgia.ru/20220409/kolichestvo-pogibshikh-pri-vzryve-v-nochnom-klube-v-baku-vozroslo-do-trekh-chelovek-265860119.html
Количество погибших при взрыве в ночном клубе в Баку возросло до трех человек
Количество погибших при взрыве в ночном клубе в Баку возросло до трех человек
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T14:58+0400
2022-04-09T14:58+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в центре азербайджанской столицы – таким образом количество погибших достигло трех, сообщает Sputnik Азербайджан.Взрыв произошел в 3 часа ночи, 3 апреля, в ночном клубе Location на территории Сабаильского района. Ранее сообщалось, что два человека погибли, 37 получили травмы, также были повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта. По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Следствие возбудило дело по факту взрыва. Генеральная прокуратура сообщила об аресте трех человек, обвиняемых по этому делу."Гюльбала Абдуллаев, пострадавший в результате взрыва в ночном клубе 3 апреля, скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое", – отметили в пресс-службе TƏBİB. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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Количество погибших при взрыве в ночном клубе в Баку возросло до трех человек

14:58 09.04.2022
© photo: Sputnik / Murad OrujovНа месте взрыва в Баку, произошедшего 3 апреля 2022 года на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе
На месте взрыва в Баку, произошедшего 3 апреля 2022 года на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2022
© photo: Sputnik / Murad Orujov
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В настоящее время расследование уголовного дела продолжается
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Скончался еще один из пострадавших при взрыве в ночном клубе в центре азербайджанской столицы – таким образом количество погибших достигло трех, сообщает Sputnik Азербайджан.
Взрыв произошел в 3 часа ночи, 3 апреля, в ночном клубе Location на территории Сабаильского района. Ранее сообщалось, что два человека погибли, 37 получили травмы, также были повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта.
© photo: Sputnik / Murad OrujovНа месте взрыва в Баку, произошедшего 3 апреля 2022 года на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе
На месте взрыва в Баку, произошедшего 3 апреля 2022 года на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2022
На месте взрыва в Баку, произошедшего 3 апреля 2022 года на объекте, расположенном по улице Тарлана Алиярбекова в Сабаильском районе
© photo: Sputnik / Murad Orujov
По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Следствие возбудило дело по факту взрыва. Генеральная прокуратура сообщила об аресте трех человек, обвиняемых по этому делу.
"Гюльбала Абдуллаев, пострадавший в результате взрыва в ночном клубе 3 апреля, скончался в частном медицинском учреждении. Его состояние оценивалось как критическое", – отметили в пресс-службе TƏBİB.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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