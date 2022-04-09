https://sputnik-georgia.ru/20220409/pisma-ob-izmenenii-klimata-podrostkov-priglashayut-k-uchastiyu-v-interesnom-konkurse--265799302.html

Письма об изменении климата: подростков приглашают к участию в интересном конкурсе

Письма об изменении климата: подростков приглашают к участию в интересном конкурсе

Цель конкурса – восстановление и поощрение письменной традиции письма среди молодого поколения 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T18:39+0400

2022-04-09T18:39+0400

2022-04-09T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Международный молодежный конкурс сочинений эпистолярного жанра, проводимый под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС), продолжает прием заявок в Грузии.Цель конкурса – восстановление, укоренение и поощрение письменной традиции письма среди молодого поколения, а также поддержание письменного общения в условиях современных технологий.Конкурс сочинений эпистолярного жанра был основан в 1971 году на Токийском конгрессе ВПС. В этом году он отмечает свое 50-летие. Ежегодно в конкурсе принимают участие миллионы подростков из стран-членов Всемирного почтового союза.Национальные операторы проводят конкурс в 192 странах-членах Всемирного почтового союза. Ежегодно в соревнованиях принимают участие миллионы подростков по всему миру. Победители, выявленные в разных странах, продолжают соревнование на международном уровне. В итоге жюри "Всемирного почтового союза" выявит страну-победительницу.В Грузии будет выявлена ​​тройка лучших участников, а работа занявшего первое место будет отправлена ​​во Всемирный почтовый союз и включена в программу международного конкурса.Более подробно об условиях конкурса можно узнать здесь. Окончательный день приема заявок – 13 апреля. Работы принимаются по электронной почте letter@gpost.ge или по адресу "Почта Грузии": Вокзальная площадь, 2.

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"почта грузии", почта, грузия, новости, общество, дети