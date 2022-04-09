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Президент Грузии помиловала 15 заключенных
Президент Грузии помиловала 15 заключенных
Среди помилованных шесть граждан Украины, осужденных в Грузии 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T12:01+0400
2022-04-09T12:01+0400
2022-04-09T12:03+0400
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 15 заключенных в связи с годовщиной 9 апреля.В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск Министерства обороны СССР.
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грузия, новости, общество, помилование, саломе зурабишвили
Президент Грузии помиловала 15 заключенных
12:01 09.04.2022 (обновлено: 12:03 09.04.2022)
Среди помилованных шесть граждан Украины, осужденных в Грузии
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала
15 заключенных в связи с годовщиной 9 апреля.
Среди 15 помилованных – семь женщин, которые сегодня смогут покинуть пенитенциарные учреждения, а также шесть граждан Украины, осужденных в Грузии.
В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.
В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск Министерства обороны СССР.