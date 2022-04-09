https://sputnik-georgia.ru/20220409/prezident-gruzii-pomilovala-15-zaklyuchennykh-265862507.html

Президент Грузии помиловала 15 заключенных

Президент Грузии помиловала 15 заключенных

Среди помилованных шесть граждан Украины, осужденных в Грузии 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T12:01+0400

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помилование

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала 15 заключенных в связи с годовщиной 9 апреля.В Грузии 9 апреля отмечается День принятия Акта о восстановлении государственной независимости Грузии и День национального единения, гражданского согласия и памяти погибших за Родину.В Грузии 9 апреля является выходным днем. В этот день в стране вспоминают жертв разгона в Тбилиси в 1989 году многотысячного митинга силами войск Министерства обороны СССР.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, помилование, саломе зурабишвили