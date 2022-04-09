https://sputnik-georgia.ru/20220409/prezident-gruziya-ne-sobiraetsya-voevat-265867399.html

Президент: Грузия не собирается воевать

Президент: Грузия не собирается воевать

Грузия выбрала европейский путь развития, заявила Зурабишвили 09.04.2022, Sputnik Грузия

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саломе зурабишвили

грузия

политика

новости

абхазия

цхинвальский регион

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузия не пойдет по военному пути для возвращения неконтролируемых официальными властями территорий, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.При этом она отметила, что Грузия выбрала европейский путь развития, который предполагает уступки и возможность существования различных мнений.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

саломе зурабишвили , грузия, политика, новости, абхазия, цхинвальский регион