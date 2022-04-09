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Президент: Грузия не собирается воевать
Президент: Грузия не собирается воевать
Грузия выбрала европейский путь развития, заявила Зурабишвили 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T19:20+0400
2022-04-09T19:20+0400
2022-04-09T20:00+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузия не пойдет по военному пути для возвращения неконтролируемых официальными властями территорий, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.При этом она отметила, что Грузия выбрала европейский путь развития, который предполагает уступки и возможность существования различных мнений.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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саломе зурабишвили , грузия, политика, новости, абхазия, цхинвальский регион
Президент: Грузия не собирается воевать
19:20 09.04.2022 (обновлено: 20:00 09.04.2022)
Грузия выбрала европейский путь развития, заявила Зурабишвили
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Грузия не пойдет по военному пути для возвращения неконтролируемых официальными властями территорий, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.
"Грузия не пытается и не будет пытаться вернуть территории войной в будущем. Это наше непоколебимое решение. Мы все видим, что завоеванные территории ничего не приносят: ни развития, ни самоутверждения, ни защиты идентичности", – сказала Зурабишвили.
При этом она отметила, что Грузия выбрала европейский путь развития, который предполагает уступки и возможность существования различных мнений.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.