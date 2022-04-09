Реставрация уникального памятника XX века начинается на западе Грузии
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДом культуры в селе Шрома перед реставрацией
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
В здании, состояние которого оставляет желать лучшего, сохранились высокохудожественные декоративные элементы
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Реставрация памятника культурного наследия – Дома культуры в селе Шрома – начинается в Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны.
Дом культуры в Шрома – самобытное архитектурное здание, построенное в 1956 году. В экстерьере и интерьере памятника сохранились уникальные декоративные элементы. Состояние сооружения давно плачевное.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДом культуры в селе Шрома перед реставрацией
Дом культуры в селе Шрома перед реставрацией
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
По инициативе ведомства будет подготовлен проект реконструкции Дома культуры в Озургетском муниципалитете (регион Гуриа). Соответствующий тендер уже объявлен Национальным агентством по сохранению культурного наследия Грузии.
Бюджет, выделенный на подготовку проектно-расходной документации на восстановление памятника, составляет 140 000 лари (около 45 тысяч долларов).
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДом культуры в селе Шрома перед реставрацией
Дом культуры в селе Шрома перед реставрацией
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
"После подготовки проектной документации здание будет полностью отреставрировано. Фасады и внутренние помещения будут отремонтированы, расчищены, укреплены и восстановлены. Будет реконструирован забор, а также благоустроена территория", – говорится в сообщении Минкульта.
В процессе разработки проектно-сметной документации на реставрацию будет учитываться сохранение аутентичности здания и создание адаптированной среды для людей с ограниченными возможностями, отмечают в ведомстве.
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaДом культуры в селе Шрома перед реставрацией
Дом культуры в селе Шрома перед реставрацией
© Сourtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Решение о восстановлении Дома культуры в селе Шроми было принято в октябре 2021 года во время визита министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теи Цулукиани в Озургетский муниципалитет.