https://sputnik-georgia.ru/20220409/restavratsiya-unikalnogo-pamyatnika-xx-veka-nachinaetsya-na-zapade-gruzii-265869204.html

Реставрация уникального памятника XX века начинается на западе Грузии

Реставрация уникального памятника XX века начинается на западе Грузии

В здании, состояние которого оставляет желать лучшего, сохранились высокохудожественные декоративные элементы 09.04.2022, Sputnik Грузия

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2022-04-09T21:11+0400

тея цулукиани

грузия

культура

новости

гурия

культурные памятники и церкви грузии

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Реставрация памятника культурного наследия – Дома культуры в селе Шрома – начинается в Грузии, говорится в сообщении министерства культуры, спорта и молодежи страны. Дом культуры в Шрома – самобытное архитектурное здание, построенное в 1956 году. В экстерьере и интерьере памятника сохранились уникальные декоративные элементы. Состояние сооружения давно плачевное.По инициативе ведомства будет подготовлен проект реконструкции Дома культуры в Озургетском муниципалитете (регион Гуриа). Соответствующий тендер уже объявлен Национальным агентством по сохранению культурного наследия Грузии. Бюджет, выделенный на подготовку проектно-расходной документации на восстановление памятника, составляет 140 000 лари (около 45 тысяч долларов). "После подготовки проектной документации здание будет полностью отреставрировано. Фасады и внутренние помещения будут отремонтированы, расчищены, укреплены и восстановлены. Будет реконструирован забор, а также благоустроена территория", – говорится в сообщении Минкульта.В процессе разработки проектно-сметной документации на реставрацию будет учитываться сохранение аутентичности здания и создание адаптированной среды для людей с ограниченными возможностями, отмечают в ведомстве.Решение о восстановлении Дома культуры в селе Шроми было принято в октябре 2021 года во время визита министра культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теи Цулукиани в Озургетский муниципалитет.

гурия

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тея цулукиани, грузия, культура, новости, гурия, культурные памятники и церкви грузии