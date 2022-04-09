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Россия в изоляции? Эксперт о том, кто поддерживает в мире РФ – видео
Россия в изоляции? Эксперт о том, кто поддерживает в мире РФ – видео
В британских СМИ подсчитали страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет в ходе обострения ситуации на Украине, и признали, что в этих... 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T09:20+0400
2022-04-09T09:20+0400
2022-04-09T09:30+0400
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Смогут ли американцы сохранить свою роль на мировой арене? Возможно ли о чем-то договориться с Украиной и Западом? Как противостоять антироссийской информационной войне? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Сергей Михеев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, антироссийские санкции, видео
Россия в изоляции? Эксперт о том, кто поддерживает в мире РФ – видео
09:20 09.04.2022 (обновлено: 09:30 09.04.2022)
В британских СМИ подсчитали страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет в ходе обострения ситуации на Украине, и признали, что в этих государствах проживает большая часть населения планеты
Смогут ли американцы сохранить свою роль на мировой арене? Возможно ли о чем-то договориться с Украиной и Западом? Как противостоять антироссийской информационной войне? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал политолог Сергей Михеев.