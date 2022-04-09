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Россия в изоляции? Эксперт о том, кто поддерживает в мире РФ – видео

Россия в изоляции? Эксперт о том, кто поддерживает в мире РФ – видео

В британских СМИ подсчитали страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет в ходе обострения ситуации на Украине, и признали, что в этих... 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T09:20+0400

2022-04-09T09:20+0400

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Смогут ли американцы сохранить свою роль на мировой арене? Возможно ли о чем-то договориться с Украиной и Западом? Как противостоять антироссийской информационной войне? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Сергей Михеев.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, экспертное мнение, россия, антироссийские санкции, видео