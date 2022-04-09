https://sputnik-georgia.ru/20220409/v-batumi-zavershilas-restavratsiya-letnego-teatra-265837071.html
В Батуми завершилась реставрация Летнего театра
В Батуми завершилась реставрация Летнего театра
Театр является визитной карточкой курортного Батуми и одной из самых красивых его достопримечательностей 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T22:23+0400
2022-04-09T22:23+0400
2022-04-09T22:23+0400
театр
батуми
реставрация
грузия
новости
аджария
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/08/265836760_0:88:1680:1033_1920x0_80_0_0_22c10488cb82c9375b9e20da5ca217e7.jpg
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В Батуми завершилось восстановление Летнего театра, вскоре на его сцене состоятся культурные мероприятия, говорится в сообщении мэрии столицы Аджарии.В рамках реконструкции были обновлены интерьер театра, световая и звуковая системы. Был приведен в порядок и внешний фасад здания. На территории театра установлена система пожарной безопасности.Мэр Батуми Арчил Чиковани посетил обновленный Летний театр и провел встречу с коллективом, пожелав ему творческих успехов."Мы уже завершили реконструкцию Летнего театра Батуми, который расположен в центральной части красивейшего приморского бульвара, и является одной из визитных карточек нашего города. Вскоре и батумцы, и гости города смогут посетить интересные театральные представления и концерты в обновленном театре", – сказал мэр города.Уникальное деревянное здание Летнего театра было открыто на Батумском бульваре в 1947 году. Здание сгорело в 1998 году и было реконструировано в 2013 году. Находится на старом участке в центральной части бульвара. Театр может вместить 1,2 тысячи зрителей.Стоимость проекта составляет до 500 тысяч лари (более 162 тысяч долларов).
батуми
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/08/265836760_94:0:1587:1120_1920x0_80_0_0_eba9ed328cbfcd6466afcd2210dcf8df.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
театр, батуми, реставрация, грузия, новости, аджария, культура
В Батуми завершилась реставрация Летнего театра
Театр является визитной карточкой курортного Батуми и одной из самых красивых его достопримечательностей
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В Батуми завершилось восстановление Летнего театра, вскоре на его сцене состоятся культурные мероприятия, говорится в сообщении мэрии столицы Аджарии.
В рамках реконструкции были обновлены интерьер театра, световая и звуковая системы. Был приведен в порядок и внешний фасад здания. На территории театра установлена система пожарной безопасности.
Мэр Батуми Арчил Чиковани посетил обновленный Летний театр и провел встречу с коллективом, пожелав ему творческих успехов.
"Мы уже завершили реконструкцию Летнего театра Батуми, который расположен в центральной части красивейшего приморского бульвара, и является одной из визитных карточек нашего города. Вскоре и батумцы, и гости города смогут посетить интересные театральные представления и концерты в обновленном театре", – сказал мэр города.
Уникальное деревянное здание Летнего театра было открыто на Батумском бульваре в 1947 году. Здание сгорело в 1998 году и было реконструировано в 2013 году. Находится на старом участке в центральной части бульвара. Театр может вместить 1,2 тысячи зрителей.
Стоимость проекта составляет до 500 тысяч лари (более 162 тысяч долларов).