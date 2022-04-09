https://sputnik-georgia.ru/20220409/v-batumi-zavershilas-restavratsiya-letnego-teatra-265837071.html

В Батуми завершилась реставрация Летнего театра

В Батуми завершилась реставрация Летнего театра

Театр является визитной карточкой курортного Батуми и одной из самых красивых его достопримечательностей 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T22:23+0400

2022-04-09T22:23+0400

2022-04-09T22:23+0400

театр

батуми

реставрация

грузия

новости

аджария

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/08/265836760_0:88:1680:1033_1920x0_80_0_0_22c10488cb82c9375b9e20da5ca217e7.jpg

ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В Батуми завершилось восстановление Летнего театра, вскоре на его сцене состоятся культурные мероприятия, говорится в сообщении мэрии столицы Аджарии.В рамках реконструкции были обновлены интерьер театра, световая и звуковая системы. Был приведен в порядок и внешний фасад здания. На территории театра установлена ​​система пожарной безопасности.Мэр Батуми Арчил Чиковани посетил обновленный Летний театр и провел встречу с коллективом, пожелав ему творческих успехов."Мы уже завершили реконструкцию Летнего театра Батуми, который расположен в центральной части красивейшего приморского бульвара, и является одной из визитных карточек нашего города. Вскоре и батумцы, и гости города смогут посетить интересные театральные представления и концерты в обновленном театре", – сказал мэр города.Уникальное деревянное здание Летнего театра было открыто на Батумском бульваре в 1947 году. Здание сгорело в 1998 году и было реконструировано в 2013 году. Находится на старом участке в центральной части бульвара. Театр может вместить 1,2 тысячи зрителей.Стоимость проекта составляет до 500 тысяч лари (более 162 тысяч долларов).

батуми

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

театр, батуми, реставрация, грузия, новости, аджария, культура