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В Грузии начинается новая программа против изменения климата
В Грузии начинается новая программа против изменения климата
На первом этапе программы в районе Мцхета будет реализован пилотный проект, в рамках которого будут созданы "деловые дворы" 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T12:29+0400
2022-04-09T12:29+0400
2022-04-09T12:29+0400
грузия
экономика
новости
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Программу по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним стоимостью 920 тысяч долларов осуществит Минприроды Грузии при содействии правительства Японии и программы развития ООН (UNDP).Новый проект будет способствовать внедрению практики разумного управления лесами в соответствии с изменениями климата, защите лесов, сокращению вырубки леса и превенции лесных пожаров.По ее словам, реализация новой программы поможет выполнить взятые страной на себя международные обязательства в области изменения климата.На первом этапе программы в районе Мцхета будет реализован пилотный проект, в рамках которого будут созданы "деловые дворы" и внедрены устойчивые методы производства древесины, говорится в сообщении Минприроды.В частности, в районе будут оборудованы три бизнес-площадки, которые будут обслуживать около 43 тысяч местных жителей.Организация деловых дворов является частью лесной реформы в Грузии. С 2023 года такие дворы будут в каждом районе Грузии."Деловые дворы" помогают населению и частному сектору в приобретении и транспортировке древесины.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии
В Грузии начинается новая программа против изменения климата
На первом этапе программы в районе Мцхета будет реализован пилотный проект, в рамках которого будут созданы "деловые дворы"
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Программу по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним стоимостью 920 тысяч долларов осуществит Минприроды Грузии при содействии правительства Японии и программы развития ООН (UNDP).
Новый проект будет способствовать внедрению практики разумного управления лесами в соответствии с изменениями климата, защите лесов, сокращению вырубки леса и превенции лесных пожаров.
"Внедрение механизмов, которые параллельно с защитой окружающей среды обеспечивают занятость и льготы, является глобальным приоритетом. Мы благодарим международных партнеров за поддержку в процессе внедрения принципов устойчивого управления в стране", – сказала заместитель министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Нино Тандилашвили.
По ее словам, реализация новой программы поможет выполнить взятые страной на себя международные обязательства в области изменения климата.
На первом этапе программы в районе Мцхета будет реализован пилотный проект, в рамках которого будут созданы "деловые дворы" и внедрены устойчивые методы производства древесины, говорится в сообщении
Минприроды.
В частности, в районе будут оборудованы три бизнес-площадки, которые будут обслуживать около 43 тысяч местных жителей.
Организация деловых дворов является частью лесной реформы в Грузии. С 2023 года такие дворы будут в каждом районе Грузии.
"Деловые дворы" помогают населению и частному сектору в приобретении и транспортировке древесины.