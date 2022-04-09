https://sputnik-georgia.ru/20220409/v-gruzii-nachinaetsya-novaya-programma-protiv-izmeneniya-klimata-265858407.html

В Грузии начинается новая программа против изменения климата

В Грузии начинается новая программа против изменения климата

На первом этапе программы в районе Мцхета будет реализован пилотный проект, в рамках которого будут созданы "деловые дворы" 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T12:29+0400

2022-04-09T12:29+0400

2022-04-09T12:29+0400

грузия

экономика

новости

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Программу по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним стоимостью 920 тысяч долларов осуществит Минприроды Грузии при содействии правительства Японии и программы развития ООН (UNDP).Новый проект будет способствовать внедрению практики разумного управления лесами в соответствии с изменениями климата, защите лесов, сокращению вырубки леса и превенции лесных пожаров.По ее словам, реализация новой программы поможет выполнить взятые страной на себя международные обязательства в области изменения климата.На первом этапе программы в районе Мцхета будет реализован пилотный проект, в рамках которого будут созданы "деловые дворы" и внедрены устойчивые методы производства древесины, говорится в сообщении Минприроды.В частности, в районе будут оборудованы три бизнес-площадки, которые будут обслуживать около 43 тысяч местных жителей.Организация деловых дворов является частью лесной реформы в Грузии. С 2023 года такие дворы будут в каждом районе Грузии."Деловые дворы" помогают населению и частному сектору в приобретении и транспортировке древесины.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии