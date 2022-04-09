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В Грузии пройдет турнир по скачкам с препятствиями

В Грузии пройдет турнир по скачкам с препятствиями

В соревнованиях примут участие наездники из конных клубов Тбилиси, Зугдиди, Поти, Батуми и других городов 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T17:26+0400

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2022-04-09T17:26+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Конный турнир – скачки с преодолением препятствий – пройдет на тбилисском ипподроме близ озера Лиси 16-17 апреля 2022 года, сообщают организаторы.На соревнование приглашены конные клубы Тбилиси, Поти, Болниси, Ахалубани, а также Батуми и Зугдиди. Посещение скачек бесплатное. Организатор турнира – Национальная федерация конного спорта Грузии.История верховой езды в ГрузииКоневодство и верховая езда были развиты в Грузии с незапамятных времен. У "Доги" (в переводе с грузинского – скачки) интересная история. Забеги в высокогорных краях Грузии – в Хевсурети, Тушети, Пшави, Мтиулети, а также в Самегрело и Абхазии проводились в память о покойном, во время церковных и народных праздников.По традиции в "Доги" участвовало нечетное количество лошадей – от 5 до 35. При том о лошадях особенно заботились, гриву заплетали в косы и украшали цветными нитями. Но седло было лишь у одной – той, которую благословляли на имя усопшего. Победители скачек получали награду в виде оружия, скота, одежды и так далее.Сегодня "Доги" проводится во время местных праздников в высокогорных районах Грузии.

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