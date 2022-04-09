https://sputnik-georgia.ru/20220409/v-indii-vyyavili-sluchay-novogo-shtamma-koronavirusa-265865735.html

В Индии выявили случай нового штамма коронавируса

В Индии выявили случай нового штамма коронавируса

В марте власти Мумбаи сообщили о первом случае заражения штаммом коронавирус XE в стране 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T16:44+0400

2022-04-09T16:44+0400

2022-04-09T17:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. До сих пор неизвестный, новый штамм коронавирусной инфекции под названием XE обнаружен на западе Индии в штате Гуджарат у мужчины, приехавшего из Мумбаи, сообщили власти штата.Как рассказывают врачи, тест мужчины из района Сантакрус в Мумбаи дал положительный результат на COVID-19 во время его визита в город Вадодару 12 марта. Вскоре мужчина вернулся в Мумбаи, а результаты секвенирования его генома пришли только накануне."По результатам, объявленным вчера, он был признан инфицированным новым мутантным вариантом ХЕ… Он вернулся в Мумбаи самостоятельно. Местным властям ничего не известно о дальнейшем статусе пациента", – сказал медработник Вадодары Девеш Патель на пресс-конференции.В марте власти Мумбаи сообщили о первом случае заражения штаммом коронавирус XE в Индии. Новый вариант коронавируса был выявлен у 50-летней полностью вакцинированной женщины, приехавшей 10 февраля из Южной Африки.

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