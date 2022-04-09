https://sputnik-georgia.ru/20220409/v-indii-vyyavili-sluchay-novogo-shtamma-koronavirusa-265865735.html
В Индии выявили случай нового штамма коронавируса
В Индии выявили случай нового штамма коронавируса
В марте власти Мумбаи сообщили о первом случае заражения штаммом коронавирус XE в стране 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T16:44+0400
2022-04-09T16:44+0400
2022-04-09T17:48+0400
новости
в мире
общество
индия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0b/250005154_0:285:2381:1624_1920x0_80_0_0_324757f0f6787e8d225df4c4067861c2.jpg
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. До сих пор неизвестный, новый штамм коронавирусной инфекции под названием XE обнаружен на западе Индии в штате Гуджарат у мужчины, приехавшего из Мумбаи, сообщили власти штата.Как рассказывают врачи, тест мужчины из района Сантакрус в Мумбаи дал положительный результат на COVID-19 во время его визита в город Вадодару 12 марта. Вскоре мужчина вернулся в Мумбаи, а результаты секвенирования его генома пришли только накануне."По результатам, объявленным вчера, он был признан инфицированным новым мутантным вариантом ХЕ… Он вернулся в Мумбаи самостоятельно. Местным властям ничего не известно о дальнейшем статусе пациента", – сказал медработник Вадодары Девеш Патель на пресс-конференции.В марте власти Мумбаи сообщили о первом случае заражения штаммом коронавирус XE в Индии. Новый вариант коронавируса был выявлен у 50-летней полностью вакцинированной женщины, приехавшей 10 февраля из Южной Африки.
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0b/250005154_0:62:2381:1848_1920x0_80_0_0_fcc25a964f6e759efcbe9159f01894ea.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, общество, индия, коронавирус covid-19
В Индии выявили случай нового штамма коронавируса
16:44 09.04.2022 (обновлено: 17:48 09.04.2022)
В марте власти Мумбаи сообщили о первом случае заражения штаммом коронавирус XE в стране
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. До сих пор неизвестный, новый штамм коронавирусной инфекции под названием XE обнаружен на западе Индии в штате Гуджарат у мужчины, приехавшего из Мумбаи, сообщили власти штата.
Медики выделяют три разных линии, которые образовались в результате мутаций разных штаммов COVID – это XD, XE и XF. Линии XD и XF представляют собой синтез вариантов "дельта" и сублинии "омикрона" BA.1, а линия XE – соединение вариантов "омикрона" BA.1 и BA.2.
Как рассказывают врачи, тест мужчины из района Сантакрус в Мумбаи дал положительный результат на COVID-19 во время его визита в город Вадодару 12 марта. Вскоре мужчина вернулся в Мумбаи, а результаты секвенирования его генома пришли только накануне.
"По результатам, объявленным вчера, он был признан инфицированным новым мутантным вариантом ХЕ… Он вернулся в Мумбаи самостоятельно. Местным властям ничего не известно о дальнейшем статусе пациента", – сказал медработник Вадодары Девеш Патель на пресс-конференции.
В марте власти Мумбаи сообщили о первом случае заражения штаммом коронавирус XE в Индии. Новый вариант коронавируса был выявлен у 50-летней полностью вакцинированной женщины, приехавшей 10 февраля из Южной Африки.