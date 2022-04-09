https://sputnik-georgia.ru/20220409/v-rossii-proydet-molodezhnyy-shakhmatnyy-turnir-gruzinskoy-diaspory-265863671.html

В России пройдет молодежный шахматный турнир грузинской диаспоры

В России пройдет молодежный шахматный турнир грузинской диаспоры

Желающие принять участие в турнире должны пройти предварительную регистрацию 09.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-09T22:02+0400

2022-04-09T22:02+0400

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шахматы

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россия

москва

грузинская диаспора россии

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Межнациональный шахматный турнир, организованный грузинской диаспорой, пройдет 14 мая 2022 года в Московском доме национальностей.Об этом сообщается на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.Начало мероприятие в 10:00 по местному времени. Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная д. 4, стр. 1.Желающие принять участие в турнире должны пройти предварительную регистрацию по ссылке.

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шахматы, спорт, новости, россия, москва, грузинская диаспора россии