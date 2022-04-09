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В России пройдет молодежный шахматный турнир грузинской диаспоры
В России пройдет молодежный шахматный турнир грузинской диаспоры
Желающие принять участие в турнире должны пройти предварительную регистрацию 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T22:02+0400
2022-04-09T22:02+0400
2022-04-09T22:02+0400
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Межнациональный шахматный турнир, организованный грузинской диаспорой, пройдет 14 мая 2022 года в Московском доме национальностей.Об этом сообщается на сайте Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.Начало мероприятие в 10:00 по местному времени. Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная д. 4, стр. 1.Желающие принять участие в турнире должны пройти предварительную регистрацию по ссылке.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шахматы, спорт, новости, россия, москва, грузинская диаспора россии
В России пройдет молодежный шахматный турнир грузинской диаспоры
Желающие принять участие в турнире должны пройти предварительную регистрацию
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Межнациональный шахматный турнир, организованный грузинской диаспорой, пройдет 14 мая 2022 года в Московском доме национальностей.
Об этом сообщается на сайте
Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России.
Начало мероприятие в 10:00 по местному времени. Адрес: г. Москва, ул. Новая Басманная д. 4, стр. 1.
Желающие принять участие в турнире должны пройти предварительную регистрацию по ссылке.