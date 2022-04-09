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В России заявили об угрозе прямого военного противостояния с США
В России заявили об угрозе прямого военного противостояния с США
Западные государства провоцируют дальнейшее кровопролитие на Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T11:25+0400
2022-04-09T11:25+0400
2022-04-09T11:25+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Шаги стран Запада в связи со спецоперацией на Украине опасны и провокационны, и способны привести к прямому военному противостоянию Российской Федерации и США, заявил американскому изданию Newsweek посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.Дипломат подчеркнул, что "смерть минских договоренностей" стала результатом националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима, выбравшего путь быстрой милитаризации. Страны НАТО при этом начали военное освоение Украины, переполнив ее вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие."Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства", – отметил Антонов, по словам которого все это может привести США и Россию на путь прямой военной конфронтации.Посол добавил, что любые поставки оружия и военной техники, транспортные конвои на территории Украины будут законной военной целью для российских Вооруженных сил.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, россия, в мире, новости, сша, украина
В России заявили об угрозе прямого военного противостояния с США
Западные государства провоцируют дальнейшее кровопролитие на Украине, заявил посол РФ в Вашингтоне
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Шаги стран Запада в связи со спецоперацией на Украине опасны и провокационны, и способны привести к прямому военному противостоянию Российской Федерации и США, заявил американскому изданию Newsweek посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Западные государства непосредственно участвуют в текущих событиях, поскольку продолжают снабжать Украину оружием и боеприпасами, тем самым провоцируя дальнейшее кровопролитие", – сказал он.
Дипломат подчеркнул, что "смерть минских договоренностей" стала результатом националистического безумия и реваншистских настроений киевского режима, выбравшего путь быстрой милитаризации. Страны НАТО при этом начали военное освоение Украины, переполнив ее вооружением, в то время как президент Владимир Зеленский объявил о планах приобрести ядерное оружие.
"Мы предупреждаем, что такие действия опасны и провокационны, поскольку они направлены против нашего государства", – отметил Антонов, по словам которого все это может привести США и Россию на путь прямой военной конфронтации.
Посол добавил, что любые поставки оружия и военной техники, транспортные конвои на территории Украины будут законной военной целью для российских Вооруженных сил.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.