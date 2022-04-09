https://sputnik-georgia.ru/20220409/v-tbilisi-proydut-dni-tsveteniya-sakury-265864873.html
В Тбилиси пройдут дни цветения сакуры
В Тбилиси пройдут дни цветения сакуры
Цветение сакуры – одно из самых завораживающих событий весны 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T20:36+0400
2022-04-09T20:36+0400
2022-04-09T20:36+0400
тбилисский ботанический сад
грузия
новости
культура
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Дни цветения сакуры запланированы в тбилисском Национальном ботаническом саду на следующих выходных, 16 и 17 апреля.Недавно в ботаническом саду пополнилась коллекция сакуры, более сотни деревьев которых были посажены в феврале 2020 года. Сегодня там растет сразу несколько видов деревьев рода сливовых."Вы найдете интересную информацию о сакуре, у вас будет возможность купить изделия ручной работы на японскую тематику", – сообщили организаторы.В ботаническом саду также состоится выставка коллекции бонсай, а местное издание "Сулакаури" обещало открыть стенд с японской литературой. Кроме того, у японского сада обустроят фотозону и небольшой фуд-корт.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
тбилисский ботанический сад, грузия, новости, культура
В Тбилиси пройдут дни цветения сакуры
Цветение сакуры – одно из самых завораживающих событий весны
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Дни цветения сакуры запланированы в тбилисском Национальном ботаническом саду на следующих выходных, 16 и 17 апреля.
Недавно в ботаническом саду пополнилась коллекция сакуры, более сотни деревьев которых были посажены в феврале 2020 года. Сегодня там растет сразу несколько видов деревьев рода сливовых.
"Вы найдете интересную информацию о сакуре, у вас будет возможность купить изделия ручной работы на японскую тематику", – сообщили организаторы.
В ботаническом саду также состоится выставка коллекции бонсай, а местное издание "Сулакаури" обещало открыть стенд с японской литературой. Кроме того, у японского сада обустроят фотозону и небольшой фуд-корт.