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В Тбилиси пройдут дни цветения сакуры
В Тбилиси пройдут дни цветения сакуры
Цветение сакуры – одно из самых завораживающих событий весны 09.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-09T20:36+0400
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тбилисский ботанический сад
грузия
новости
культура
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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Дни цветения сакуры запланированы в тбилисском Национальном ботаническом саду на следующих выходных, 16 и 17 апреля.Недавно в ботаническом саду пополнилась коллекция сакуры, более сотни деревьев которых были посажены в феврале 2020 года. Сегодня там растет сразу несколько видов деревьев рода сливовых."Вы найдете интересную информацию о сакуре, у вас будет возможность купить изделия ручной работы на японскую тематику", – сообщили организаторы.В ботаническом саду также состоится выставка коллекции бонсай, а местное издание "Сулакаури" обещало открыть стенд с японской литературой. Кроме того, у японского сада обустроят фотозону и небольшой фуд-корт.
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тбилисский ботанический сад, грузия, новости, культура

В Тбилиси пройдут дни цветения сакуры

20:36 09.04.2022
© photo : Moskva city news agency/ Alexandr AvilovЦветение сакуры в экспозиции «Японский сад» Ботанического сада РАН в Москве
Цветение сакуры в экспозиции «Японский сад» Ботанического сада РАН в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2022
© photo : Moskva city news agency/ Alexandr Avilov
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Цветение сакуры – одно из самых завораживающих событий весны
ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. Дни цветения сакуры запланированы в тбилисском Национальном ботаническом саду на следующих выходных, 16 и 17 апреля.
Недавно в ботаническом саду пополнилась коллекция сакуры, более сотни деревьев которых были посажены в феврале 2020 года. Сегодня там растет сразу несколько видов деревьев рода сливовых.
© photo: Sputnik / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЦветение сакуры
Цветение сакуры - Sputnik Грузия, 1920, 09.04.2022
Цветение сакуры
© photo: Sputnik / Саид Царнаев
/
Перейти в фотобанк
"Вы найдете интересную информацию о сакуре, у вас будет возможность купить изделия ручной работы на японскую тематику", – сообщили организаторы.
В ботаническом саду также состоится выставка коллекции бонсай, а местное издание "Сулакаури" обещало открыть стенд с японской литературой. Кроме того, у японского сада обустроят фотозону и небольшой фуд-корт.
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