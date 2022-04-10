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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 10 апреля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 10 апреля
На данный момент в стране 3 239 активных случаев, из них 412 нуждаются в стационарном лечении, состояние 102 пациентов тяжелое 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T19:18+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские медики из 148 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 65 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, а также в Мцхета-Мтианети не выявлено ни одного нового случая инфицирования.В стране за последние сутки сделано 23 438 тестов на коронавирус, 21 357 – на антиген, 2 081– ПЦР-тест.Показатель положительности, по данным на 9 апреля, составляет 1,67%, за две недели – 1,99%, за семь дней – 1,73%.На данный момент в стране 3 239 активных случаев, из них 412 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 102 пациентов тяжелое, 2 287 пациентов проходят курс лечения дома.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 10 апреля
19:18 10.04.2022 (обновлено: 19:31 10.04.2022)
На данный момент в стране 3 239 активных случаев, из них 412 нуждаются в стационарном лечении, состояние 102 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские медики из 148 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 65 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 14
В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети, а также в Мцхета-Мтианети не выявлено ни одного нового случая инфицирования.
В стране за последние сутки сделано 23 438 тестов на коронавирус, 21 357 – на антиген, 2 081– ПЦР-тест.
Показатель положительности, по данным на 9 апреля, составляет 1,67%, за две недели – 1,99%, за семь дней – 1,73%.
На данный момент в стране 3 239 активных случаев, из них 412 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 102 пациентов тяжелое, 2 287 пациентов проходят курс лечения дома.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.