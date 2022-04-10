https://sputnik-georgia.ru/20220410/dvizhenie-avtotransporta-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-chastichno-ogranicheno-265874770.html
Движение автотранспорта на центральной автомагистрали Грузии частично ограничено
Движение автотранспорта на центральной автомагистрали Грузии частично ограничено
Власти призывают население правильно ездить и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T13:26+0400
2022-04-10T13:26+0400
2022-04-10T13:26+0400
грузия
новости
общество
департамент автомобильных дорог
автодорога восток-запад
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами запрещено на участке Сурами-Убиса (135-173 км) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе до 17:00, сообщает департамент автомобильных дорог.По информации ведомства, ограничения в движении связаны с проведением ремонтных работ.Что касается других видов транспорта, то для них движение свободно.Департамент автомобильных дорог призывает население правильно ездить и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, автодорога восток-запад
Движение автотранспорта на центральной автомагистрали Грузии частично ограничено
Власти призывают население правильно ездить и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами запрещено на участке Сурами-Убиса (135-173 км) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе до 17:00, сообщает департамент автомобильных дорог.
По информации ведомства, ограничения в движении связаны с проведением ремонтных работ.
Что касается других видов транспорта, то для них движение свободно.
Департамент автомобильных дорог призывает население правильно ездить и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.