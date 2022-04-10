https://sputnik-georgia.ru/20220410/dvizhenie-avtotransporta-na-tsentralnoy-avtomagistrali-gruzii-chastichno-ogranicheno-265874770.html

Движение автотранспорта на центральной автомагистрали Грузии частично ограничено

Движение автотранспорта на центральной автомагистрали Грузии частично ограничено

Власти призывают население правильно ездить и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T13:26+0400

2022-04-10T13:26+0400

2022-04-10T13:26+0400

грузия

новости

общество

департамент автомобильных дорог

автодорога восток-запад

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами запрещено на участке Сурами-Убиса (135-173 км) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе до 17:00, сообщает департамент автомобильных дорог.По информации ведомства, ограничения в движении связаны с проведением ремонтных работ.Что касается других видов транспорта, то для них движение свободно.Департамент автомобильных дорог призывает население правильно ездить и соблюдать режимы, установленные на автомобильных дорогах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, автодорога восток-запад