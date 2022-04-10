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Преступность в Грузии 2022: последние данные

Преступность в Грузии 2022: последние данные

Самым распространенным преступлением в Грузии остается воровство, отмечают в МВД 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Количество преступлений в Грузии в период с 1 января по 28 февраля 2022 года сократилось на 8%, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщается в информации на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, в январе-феврале в Грузии было зафиксировано около 8,7 тысячи преступлений, из них раскрыто 43,7 %. Согласно материалам министерства внутренних дел, в среднем за месяц в Грузии фиксируется около 4,5-5 тысяч преступлений.Топ-5 преступленийСамым распространенным преступлением в Грузии остается воровство – с 1 января по 28 февраля было зарегистрировано около 2,6 тысячи фактов, из которых раскрыто 43,8%.Семейное насилие оказалось на втором месте. За два месяца сотрудники следственных органов зафиксировали 689 подобных преступлений. Раскрыть удалось 66,9%.На третьем месте транспортные преступления: 626 преступлений с 1 января по 28 февраля, из которых раскрыто 3,9%.Пятерка наиболее часто совершаемых преступлений выглядит следующим образом:Кроме того, по данным МВД Грузии, за два месяца в стране было зарегистрировано 10 убийств, из которых четыре - с особой жестокостью, 40 случаев нанесения вреда здоровью, 15 случаев изнасилования и два случая торговли людьми.Скольких наказали?В январе 2022 года за совершение различных преступлений к уголовной ответственности привлекли 3 403 человек, из которых 236 отбывали условный срок. При этом 1 054 задержанных привлекли к уголовной ответственности в Тбилиси. Пострадавшими в январе от различных преступлений признали 3 338 человек.

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мвд грузии, преступность в грузии, грузия, новости