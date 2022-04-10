https://sputnik-georgia.ru/20220410/sbornaya-gruzii-po-regbi-sygraet-s-uelsom-osenyu-265875930.html
Сборная Грузии по регби сыграет с Уэльсом осенью
Сборная Грузии по регби сыграет с Уэльсом осенью
Предстоящий матч между сборными будет уже четвертой встречей - все три предыдущие выиграли регбисты из Уэльса 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T15:06+0400
2022-04-10T15:06+0400
2022-04-10T17:20+0400
грузия
новости
спорт
уэльс
регби
сборная грузии по регби
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265368497_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e839fd594ce54d7313edd74535a8e57b.jpg
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет один из осенней серии тест-матчей против сборной Уэльса 19 ноября на стадионе Principality в Кардиффе.Это будет уже четвертая встреча Грузии с "Красными драконами" за последние пять лет.Первый матч между сборными состоялся в ноябре 2017 года. Тогда хозяева выиграли со счетом 13:6. Остальные две встречи также остались за валлийцами.До встречи со сборной "Лелос" "драконам" предстоит провести две игры - 5 ноября они встретятся со сборной Новой Зеландии и спустя неделю с Аргентиной.Маисашвили считает, что встреча важна для сборной Грузии."Играть против Уэльса перед чемпионатом мира очень радостно и интересно. В целом, встречи с командами Tier one для нас всегда интересны. Мы проверим наши силы и посмотрим, что мы можем", - сказал главный тренер.Билеты на игру 19 ноября будут стоить 10, 15, 20, 25 и 35 фунтов и поступят в продажу 10 июня.Отметим и то, что на ЧМ-2023 во Франции Уэльс и Грузия сыграют в группе С и это будет уже их пятая встреча.
уэльс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/15/265368497_0:0:1136:852_1920x0_80_0_0_c41c8cee54a2509184e0df59f597bcc7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, уэльс, регби, сборная грузии по регби
Сборная Грузии по регби сыграет с Уэльсом осенью
15:06 10.04.2022 (обновлено: 17:20 10.04.2022)
Предстоящий матч между сборными будет уже четвертой встречей - все три предыдущие выиграли регбисты из Уэльса
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет один из осенней серии тест-матчей против сборной Уэльса 19 ноября на стадионе Principality в Кардиффе.
Это будет уже четвертая встреча Грузии с "Красными драконами" за последние пять лет.
Первый матч между сборными состоялся в ноябре 2017 года. Тогда хозяева выиграли со счетом 13:6. Остальные две встречи также остались за валлийцами.
До встречи со сборной "Лелос" "драконам" предстоит провести две игры - 5 ноября они встретятся со сборной Новой Зеландии и спустя неделю с Аргентиной.
По словам главного тренера "Лелос" Левана Маисашвили, сейчас сборная Уэльса находится в поиске, многие ведущие игроки покинули сборную и идет процесс создания новой команды.
Маисашвили считает, что встреча важна для сборной Грузии.
"Играть против Уэльса перед чемпионатом мира очень радостно и интересно. В целом, встречи с командами Tier one для нас всегда интересны. Мы проверим наши силы и посмотрим, что мы можем", - сказал главный тренер.
Билеты на игру 19 ноября будут стоить 10, 15, 20, 25 и 35 фунтов и поступят в продажу 10 июня.
Отметим и то, что на ЧМ-2023 во Франции Уэльс и Грузия сыграют в группе С и это будет уже их пятая встреча.