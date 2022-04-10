https://sputnik-georgia.ru/20220410/sbornaya-gruzii-po-regbi-sygraet-s-uelsom-osenyu-265875930.html

Сборная Грузии по регби сыграет с Уэльсом осенью

Сборная Грузии по регби сыграет с Уэльсом осенью

Предстоящий матч между сборными будет уже четвертой встречей - все три предыдущие выиграли регбисты из Уэльса 10.04.2022, Sputnik Грузия

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сборная грузии по регби

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Сборная Грузии по регби проведет один из осенней серии тест-матчей против сборной Уэльса 19 ноября на стадионе Principality в Кардиффе.Это будет уже четвертая встреча Грузии с "Красными драконами" за последние пять лет.Первый матч между сборными состоялся в ноябре 2017 года. Тогда хозяева выиграли со счетом 13:6. Остальные две встречи также остались за валлийцами.До встречи со сборной "Лелос" "драконам" предстоит провести две игры - 5 ноября они встретятся со сборной Новой Зеландии и спустя неделю с Аргентиной.Маисашвили считает, что встреча важна для сборной Грузии."Играть против Уэльса перед чемпионатом мира очень радостно и интересно. В целом, встречи с командами Tier one для нас всегда интересны. Мы проверим наши силы и посмотрим, что мы можем", - сказал главный тренер.Билеты на игру 19 ноября будут стоить 10, 15, 20, 25 и 35 фунтов и поступят в продажу 10 июня.Отметим и то, что на ЧМ-2023 во Франции Уэльс и Грузия сыграют в группе С и это будет уже их пятая встреча.

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