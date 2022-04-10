https://sputnik-georgia.ru/20220410/shengeliya-pomog-svoemu-klubu-oderzhat-vazhnuyu-pobedu-v-chempionate-italii-265881298.html

Шенгелия помог своему клубу одержать важную победу в чемпионате Италии

Шенгелия помог своему клубу одержать важную победу в чемпионате Италии

Грузинский баскетболист перешел в итальянский клуб Virtus Segafredo Bologna в марте 2022 года из московского ЦСКА 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T22:31+0400

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новости грузинского баскетбола

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Клуб капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия болонский "Виртус" одержал важную победу над "Миланом" в чемпионате Италии - Lega Basket Serie A.Игра закончилась со счетом 83:65.Судьба матча, по сути, решилась в третьем периоде, когда преимущество болонцев увеличилось до 22 очков -71:49.Немалый вклад в победу "Виртуса" внес и Торнике Шенгелия. За 27 минут он набрал десять очков, сделал пять подборов.Этой победой болонская команда укрепила свое лидерство в чемпионате.Шенгелия перешел в итальянский клуб Virtus Segafredo Bologna в марте 2022 года из московского ЦСКА. Соглашение будет действовать до 30 июня 2022 года.Шенгелия выступал за ЦСКА с лета 2020 года. В московский клуб грузинский баскетболист перешел из испанской "Басконии", за которую выступал на протяжении шести сезонов.

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