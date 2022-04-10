https://sputnik-georgia.ru/20220410/skolko-gruzinskikh-vin-ne-proshlo-eksportnyy-kontrol-265858559.html

Сколько грузинских вин не прошло экспортный контроль

Сколько грузинских вин не прошло экспортный контроль

В результате органолептической проверки провели 60 дегустаций. Из 2 585 образцов 140 получили отрицательную оценку, остальные 2 445 – положительную 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T09:56+0400

2022-04-10T09:56+0400

2022-04-10T09:59+0400

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национальное агентство вина

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ТБИЛИСИ, 9 апр — Sputnik. В первом квартале 2022 года Национальное агентство вина провело проверку в 25 винодельческих компаниях в целях контроля качества вина и спиртных напитков, говорится в сообщении ведомства.Проверка предусматривает установление соответствия представленного на сертификацию экспортного алкогольного напитка или спирта, партии бутилированного вина. Всего было взято 83 образца. Шести компаниям было отказано в сертификации.С июня 2021 года, согласно новому регламенту, инспекция сертифицированного экспортного грузинского вина проводится международными аудиторскими компаниями SGS и Bureau Veritas в экономической таможенной зоне. За первый квартал компании проверили 14 винных предприятий, одно из которых лишили сертификата и отказали в экспорте, говорится в сообщении.В результате органолептической проверки провели 60 дегустаций. Из 2 585 образцов 140 получили отрицательную оценку, остальные 2 445 – положительную.Скольким наименованиям вин в Грузии отказано в экспорте >>Одной из основных целей Агентства является продвижение высококачественного грузинского вина. Агентство активно работает над тем, чтобы производимые десятки миллионов бутылок грузинского вина соответствовали международным стандартам.По данным Национального агентства вина, в 2021 году Грузия экспортировала 107 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 62 страны, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Эти показатели являются рекордными за всю историю страны.Россия вновь на первом месте среди основных стран-импортеров грузинского вина, куда было экспортировано более 62 миллионов бутылок – 57% от общего объема экспорта.Чтобы диверсифицировать рынки Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.

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грузия, экономика, новости, вино и виноделие грузии, грузинское вино, национальное агентство вина