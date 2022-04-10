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Снова резко похолодает - в Грузии ожидается ухудшение погоды
Снова резко похолодает - в Грузии ожидается ухудшение погоды
Вероятны осадки, в горах снег, местами сильный, в высокогорье возможны метель и туман 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T18:36+0400
2022-04-10T18:36+0400
2022-04-10T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские синоптики обещают резкое понижение температуры воздуха на всей территории страны 12-13 апреля, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По информации метеорологов, со вторника в Грузии погода будет обусловлена холодными воздушными массами. Вероятны осадки, в горах снег, местами сильный, в высокогорье возможны метель и туман.Специалисты предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.В Тбилиси температура воздуха опустится до +11, +13 градусов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, прогноз погоды
Снова резко похолодает - в Грузии ожидается ухудшение погоды
18:36 10.04.2022 (обновлено: 19:34 10.04.2022)
Вероятны осадки, в горах снег, местами сильный, в высокогорье возможны метель и туман
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские синоптики обещают резкое понижение температуры воздуха на всей территории страны 12-13 апреля, сообщает Национальное агентство окружающей среды.
По информации метеорологов, со вторника в Грузии погода будет обусловлена холодными воздушными массами. Вероятны осадки, в горах снег, местами сильный, в высокогорье возможны метель и туман.
На черноморском побережье возможен шторм 4-5 баллов. Периодически будет дуть сильный западный ветер.
Специалисты предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.
В Тбилиси температура воздуха опустится до +11, +13 градусов.