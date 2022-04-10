https://sputnik-georgia.ru/20220410/snova-rezko-pokholodaet---v-gruzii-ozhidaetsya-ukhudshenie-pogody-265878448.html

Снова резко похолодает - в Грузии ожидается ухудшение погоды

Снова резко похолодает - в Грузии ожидается ухудшение погоды

Вероятны осадки, в горах снег, местами сильный, в высокогорье возможны метель и туман 10.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-10T18:36+0400

2022-04-10T18:36+0400

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинские синоптики обещают резкое понижение температуры воздуха на всей территории страны 12-13 апреля, сообщает Национальное агентство окружающей среды.По информации метеорологов, со вторника в Грузии погода будет обусловлена холодными воздушными массами. Вероятны осадки, в горах снег, местами сильный, в высокогорье возможны метель и туман.Специалисты предупреждают, что ожидаемые обильные осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии, спровоцировать оползни и сход лавин в горных районах страны.В Тбилиси температура воздуха опустится до +11, +13 градусов.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, прогноз погоды