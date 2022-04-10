Театральный критик Вера Церетели скончалась на 78 году жизни

"Вера Церетели была умна, талантлива, исключительно профессиональна. И вообще – она была такая одна. Не похожая ни на кого, своеобразная и необыкновенная. Как здорово, что мы успели порадовать Веру Александровну книгой, ей посвященной! Кто же знал, что это наш последний подарок", - написала Нина Зардалишвили.