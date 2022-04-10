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Театральный критик Вера Церетели скончалась на 78 году жизни
Театральный критик Вера Церетели скончалась на 78 году жизни
Коллеги Веры Церетели называют ее профессионалом своего дела, а ее работы "эталоном мастерства" 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T14:32+0400
2022-04-10T14:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Выдающийся театральный критик, журналист, член редакционной коллегии журнала "Русский клуб", член International Federation of Journalists, член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России Вера Церетели ушла из жизни.О кончине Веры Церетели сообщила заведующая литературной частью Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили.Коллеги Веры Церетели называют ее профессионалом своего дела, а ее работы "эталоном мастерства".Вера Александровна Макарова-Церетели скончалась на 78-м году жизни.
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грузия, новости, вера церетели, общество
Театральный критик Вера Церетели скончалась на 78 году жизни
14:32 10.04.2022 (обновлено: 17:23 10.04.2022)
Коллеги Веры Церетели называют ее профессионалом своего дела, а ее работы "эталоном мастерства"
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Выдающийся театральный критик, журналист, член редакционной коллегии журнала "Русский клуб", член International Federation of Journalists, член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России Вера Церетели ушла из жизни.
О кончине Веры Церетели сообщила заведующая литературной частью Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Нина Шадури-Зардалишвили.
"Вера Церетели была умна, талантлива, исключительно профессиональна. И вообще – она была такая одна. Не похожая ни на кого, своеобразная и необыкновенная. Как здорово, что мы успели порадовать Веру Александровну книгой, ей посвященной! Кто же знал, что это наш последний подарок", - написала Нина Зардалишвили.
Коллеги Веры Церетели называют ее профессионалом своего дела, а ее работы "эталоном мастерства".
Вера Александровна Макарова-Церетели скончалась на 78-м году жизни.