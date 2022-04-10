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Турция не пропустит военные корабли через черноморские проливы
Турция не пропустит военные корабли через черноморские проливы
В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T17:04+0400
2022-04-10T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik. Турция будет привержена Конвенции Монтрё и не допустит ввода военных кораблей в Черное море, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщило РИА Новости.Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтрё.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, черное море
Турция не пропустит военные корабли через черноморские проливы
В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы
ТБИЛИСИ, 10 апр – Sputnik.
Турция будет привержена Конвенции Монтрё и не допустит ввода военных кораблей в Черное море, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщило РИА Новости
.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
"Турция останется приверженной Конвенции Монтрё, не допустит ввода военных кораблей в Черное море", — заявил Акар телеканалу A Haber.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняла и будет выполнять положения Конвенции Монтрё.