https://sputnik-georgia.ru/20220410/uspekh-gruzinskogo-futbolista-na-drugom-kontse-sveta-265878127.html

Успех грузинского футболиста на другом конце света

Успех грузинского футболиста на другом конце света

Грузинский легионер в 18 матчах чемпионата Австралии забил 12 мячей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира 10.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Грузинский легионер "Ньюкасл Джетс" 24-летний Бека Микелтадзе сделал хет-трик в составе австралийского клуба и провел лучший матч в карьере после переезда на "Зеленый континент".В 23-м туре А-Лиги (чемпионат Австралии) "Ньюкасл Джетс" дома принимал "Перт Глори" (Perth Glory) и не оставил шансов противнику — 6:1.Микелтадзе дважды поразил ворота соперника в первом тайме на 31-й, 37-й, а во торой половине игры на 78-й минуте реализовал пенальти.Нападающий сборной Грузии по футболу покинул волгоградский "Ротор" >>После 23 туров "Ньюкасл Джетс" набрал 25 очков и находится на 9-м месте, при этом в запасе у клуба три перенесенных матча.Что касается Беки Микелтадзе, то он забил 12 мячей в 18 матчах и идет вторым после Джейми Макларена ("Мельбурн Сити", 14 голов) в споре бомбардиров чемпионата.

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