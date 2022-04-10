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Выборы президента Франции - первые данные exit poll
Выборы президента Франции - первые данные exit poll
Второй тур президентских выборов во Франции запланирован на 24 апреля 10.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-10T21:48+0400
2022-04-10T21:48+0400
2022-04-10T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав 24,7% и 23,5% голосов соответственно, свидетельствуют первые данные exit poll.На территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария в воскресенье прошли выборы президента страны. В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.По информации издания, за Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могли принять участие около 49 миллионов избирателей. Явка к 17.00 (19.00 тбс) составила 65%.
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в мире, новости, политика, франция, президентские выборы
Выборы президента Франции - первые данные exit poll
Второй тур президентских выборов во Франции запланирован на 24 апреля
ТБИЛИСИ, 10 апр — Sputnik. Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен лидируют по итогам первого тура президентских выборов во Франции, набрав 24,7% и 23,5% голосов соответственно, свидетельствуют первые данные exit poll.
На территории Франции и в ее заморских департаментах Западного полушария в воскресенье прошли выборы президента страны.
В случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), будет проведен второй. Он намечен на 24 апреля.
По информации издания, за Макроном и Ле Пен следует лидер крайне левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19% голосов. Затем идут кандидат от центристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс и приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, за каждого из них проголосовали по 8% французов, пришедших на участки.
Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования. В выборах могли принять участие около 49 миллионов избирателей. Явка к 17.00 (19.00 тбс) составила 65%.