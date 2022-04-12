https://sputnik-georgia.ru/20220412/borba-s-vorovskim-mirom-v-gruzii-zaderzhany-devyat-chelovek-265918137.html

Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны девять человек

Борьба с воровским миром в Грузии: задержаны девять человек

Воры в законе, находящиеся за рубежом, дистанционно решали споры между бизнесменами 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T15:22+0400

2022-04-12T15:22+0400

2022-04-12T15:36+0400

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воровское сообщество

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузинские полицейские задержали девять человек, причастных к воровскому сообществу, говорится в сообщении на сайте ведомства.Облава прошла сразу в нескольких городах страны – в Тбилиси, Кутаиси, Рустави и Зестафони на основании решения судьи.По данным следствия, трое из задержанных, которые являются членами воровского сообщества, с целью решения финансового спора между бизнес-партнерами, связались с находящимся заграницей грузинским вором законе. Тот дистанционно подключился к "воровской разборке" и обязал одного бизнесмена заплатить 10 тысяч долларов в пользу второго бизнес-партнера в установленные сроки.С целью окончательного решения финансового спора, члены воровского сообщества несколько раз устроили воровскую сходку, в которой также участвовал находящийся за границей другой грузинский вор в законе.Во время обыска дома одного из задержанных полиция изъяла два пистоле в качестве вещественного доказательства.Полиция также изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны обвиняемых, с помощью которых они связывались друг с другом и с находящимися заграницей ворами в законе.Следствие ведется по фактам членства в воровском сообществе, обращение к члену воровского сообщества и поддержка деятельности воровского сообщества. А также по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия.Задержанным грозит лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.

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происшествия, новости, грузия, воровское сообщество, преступность в грузии