https://sputnik-georgia.ru/20220412/chast-zhiteley-gori-ostalas-bez-elektrichestva-iz-za-silnogo-vetra-265920297.html
Часть жителей Гори осталась без электричества из-за сильного ветра
Часть жителей Гори осталась без электричества из-за сильного ветра
Непогода создала проблемы жителям Горийского района 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T14:31+0400
2022-04-12T14:31+0400
2022-04-12T14:31+0400
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горийский район
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ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Жители нескольких районов города Гори остались без электричества из-за сильного ветра, сообщает местное информационное агентство "Шида Картли".В поселении Цминдацкали повреждены электропровода, а в поселении Комбинат ветер снес крыши с нескольких домов. Ситуацию усугубляет непрекращающийся дождь.По данным мэрии, также повреждена крыша спортзала в одной из школ.По прогнозам синоптиков, непогода – ветер и осадки – сохранятся в Гори и Горийском районе 12-13 апреля.Более того, метеорологи предупреждают местных жителей, что к 16 часам 12 апреля ветер еще больше усилится.Информации о пострадавших нет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, происшествия, гори, горийский район, электроэнергия
Часть жителей Гори осталась без электричества из-за сильного ветра
Непогода создала проблемы жителям Горийского района
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik.
Жители нескольких районов города Гори остались без электричества из-за сильного ветра, сообщает местное информационное агентство "Шида Картли
".
В поселении Цминдацкали повреждены электропровода, а в поселении Комбинат ветер снес крыши с нескольких домов. Ситуацию усугубляет непрекращающийся дождь.
По данным мэрии, также повреждена крыша спортзала в одной из школ.
По прогнозам синоптиков, непогода – ветер и осадки – сохранятся в Гори и Горийском районе 12-13 апреля.
Более того, метеорологи предупреждают местных жителей, что к 16 часам 12 апреля ветер еще больше усилится.
Информации о пострадавших нет.