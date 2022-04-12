https://sputnik-georgia.ru/20220412/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-12-aprelya-265913766.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 12 апреля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 12 апреля

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Грузинские медики из 392 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 177 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 23 138 тестов на коронавирус, 20 804 – на антиген, 2 334 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 651 969 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровел 131 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 631 846 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 2 пациента, а с начала пандемии – 16 779.На данный момент в стране 3 318 активных случаев, из них 393 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 89 пациентов тяжелое. 2 925 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 11 апреля составляет 1,69%, за две недели – 1,82%, за семь дней – 1,53%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, общество, новости, коронавирус covid-19