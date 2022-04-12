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Гори борется с ущербом от ветра: есть пострадавшие
Гори борется с ущербом от ветра: есть пострадавшие
Местные власти уже пообещали населению оказать максимальную помощь и сделать все возможное для быстрого восстановления повреждений 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T21:16+0400
2022-04-12T21:16+0400
2022-04-12T21:23+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В городе Гори сотрудники муниципальных служб работают над устранением последствий сильного ветра, говорится в сообщении мэрии города.Сильный ветер создал в городе серьезные проблемы. Часть многоэтажных домов осталась без крыш, в том числе и здание местной школы.От урагана пострадала 82-летняя женщина. Ей оказали первую помощь и выписали домой. В части районов города на данный момент нет электричества.Местные власти уже пообещали населению оказать максимальную помощь и сделать все возможное для быстрого восстановления повреждений. После того как стихнет ветер начнется подсчет ущербаПо прогнозам синоптиков, непогода – ветер и осадки – сохранятся в Гори и Горийском районе в течение всего дня 12-13 апреля.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, гори, ветер
Гори борется с ущербом от ветра: есть пострадавшие
21:16 12.04.2022 (обновлено: 21:23 12.04.2022)
Местные власти уже пообещали населению оказать максимальную помощь и сделать все возможное для быстрого восстановления повреждений
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В городе Гори сотрудники муниципальных служб работают над устранением последствий сильного ветра, говорится в сообщении мэрии города.
Сильный ветер создал в городе серьезные проблемы. Часть многоэтажных домов осталась без крыш, в том числе и здание местной школы.
От урагана пострадала 82-летняя женщина. Ей оказали первую помощь и выписали домой. В части районов города на данный момент нет электричества.
Местные власти уже пообещали населению оказать максимальную помощь и сделать все возможное для быстрого восстановления повреждений. После того как стихнет ветер начнется подсчет ущерба
По прогнозам синоптиков, непогода – ветер и осадки – сохранятся в Гори и Горийском районе в течение всего дня 12-13 апреля.