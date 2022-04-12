https://sputnik-georgia.ru/20220412/gori-boretsya-s-uscherbom-ot-vetra-est-postradavshie-265935225.html

Гори борется с ущербом от ветра: есть пострадавшие

Гори борется с ущербом от ветра: есть пострадавшие

Местные власти уже пообещали населению оказать максимальную помощь и сделать все возможное для быстрого восстановления повреждений 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В городе Гори сотрудники муниципальных служб работают над устранением последствий сильного ветра, говорится в сообщении мэрии города.Сильный ветер создал в городе серьезные проблемы. Часть многоэтажных домов осталась без крыш, в том числе и здание местной школы.От урагана пострадала 82-летняя женщина. Ей оказали первую помощь и выписали домой. В части районов города на данный момент нет электричества.Местные власти уже пообещали населению оказать максимальную помощь и сделать все возможное для быстрого восстановления повреждений. После того как стихнет ветер начнется подсчет ущербаПо прогнозам синоптиков, непогода – ветер и осадки – сохранятся в Гори и Горийском районе в течение всего дня 12-13 апреля.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, гори, ветер