https://sputnik-georgia.ru/20220412/k-kakim-posledstviyam-privedet-zayavlenie-borrelya-v-kieve--lavrov-265926533.html

К каким последствиям приведет заявление Борреля в Киеве – Лавров

К каким последствиям приведет заявление Борреля в Киеве – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно решить... 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T16:09+0400

2022-04-12T16:09+0400

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По словам Сергея Лаврова, его европейский коллега, вероятно, оговорился или "ляпнул чего-то, что ему никто не поручал". В ближайшие дни заявление Борреля будет изучено и проанализировано на официальном уровне, заявил глава российского МИД.

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видео, мультимедиа, сергей лавров, россия, мид рф, видео