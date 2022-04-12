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К каким последствиям приведет заявление Борреля в Киеве – Лавров
К каким последствиям приведет заявление Борреля в Киеве – Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно решить... 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T16:09+0400
2022-04-12T16:09+0400
2022-04-12T16:45+0400
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По словам Сергея Лаврова, его европейский коллега, вероятно, оговорился или "ляпнул чего-то, что ему никто не поручал". В ближайшие дни заявление Борреля будет изучено и проанализировано на официальном уровне, заявил глава российского МИД.
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видео, мультимедиа, сергей лавров, россия, мид рф, видео
К каким последствиям приведет заявление Борреля в Киеве – Лавров
16:09 12.04.2022 (обновлено: 16:45 12.04.2022)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине можно решить только военным путем
По словам Сергея Лаврова, его европейский коллега, вероятно, оговорился или "ляпнул чего-то, что ему никто не поручал". В ближайшие дни заявление Борреля будет изучено и проанализировано на официальном уровне, заявил глава российского МИД.