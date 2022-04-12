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Какие привычки сокращают нам жизнь? Мнение психологов
Какие привычки сокращают нам жизнь? Мнение психологов
Люди не замечают, как их привычки на глазах "высасывают" их энергию и сокращают жизнь 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T19:43+0400
2022-04-12T19:43+0400
2022-04-12T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Недосып, курение и сидячий образ жизни -–это неполный список тех пагубных привычек, которые негативно влияют на здоровье и значительно сокращают жизнь людей. Издание ETNT собрало мнение ведущих экспертов психологов и врачей.На первом месте – сидячий образ жизни. По словам доцента кафедры диетологии Корнеллского университета Ребекки Сегин, малоподвижный образ жизни наносит гораздо больше вреда здоровью, чем многие привыкли думать.На втором строке – хронический недосып. Он, по информации медиков, буквально отнимает жизненные силы. Специалист по сну Мэтью Уокер, директор Центра изучения сна человека при Калифорнийском университете в Беркли считает, что дефицит сна может не только подпортить настроение и стать причиной раздражительности, но и вызвать ряд серьезных заболеваний, включая диабет и болезни сердца.Далее следует курево – оно может "наградить" целым букетом заболеваний и вычесть у вас десять лет жизни. Доктор медицинских наук Тимоти Макафи отмечает, что среди заядлых курильщиков уровень смертности остается одним из наиболее высоких. "В настоящее время женщины теряют около 11 лет ожидаемой продолжительности жизни, если они регулярно курят. Мужчины при этом теряют около 12 лет", – подытожил эксперт.На четвертом месте – вечный стресс, который может сократить продолжительность жизни на клеточном уровне. Так, доктор медицинских наук Элисса Эпель утверждает, что есть взаимосвязь между стрессом и старением клеток. То есть чем больше человек будет нервничать и тревожиться, тем быстрее мозг запустит процессы преждевременного старения. И, наконец, неспособность любить или одиночество. Именно эта особенность людей негативно влияет на продолжительность жизни, уверены эксперты. Эта грустная привычка и особенно отсутствие отношений, по мнению бывшего главного хирурга США Вивека Мурти, может нести угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, депрессии, повышенной тревожности и может сократить продолжительность жизни аж на 15 лет.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, наука, новости, здоровье
Какие привычки сокращают нам жизнь? Мнение психологов
Люди не замечают, как их привычки на глазах "высасывают" их энергию и сокращают жизнь
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik.
Недосып, курение и сидячий образ жизни -–это неполный список тех пагубных привычек, которые негативно влияют на здоровье и значительно сокращают жизнь людей. Издание ETNT собрало
мнение ведущих экспертов психологов и врачей.
На первом месте – сидячий образ жизни. По словам доцента кафедры диетологии Корнеллского университета Ребекки Сегин, малоподвижный образ жизни наносит гораздо больше вреда здоровью, чем многие привыкли думать.
"Чтобы избежать негативных последствий, нужно находить время и возможности для активности. Даже если вы целый день работаете в офисе, постарайтесь делать перерывы и двигаться", – пояснила эксперт.
На втором строке – хронический недосып. Он, по информации медиков, буквально отнимает жизненные силы.
Специалист по сну Мэтью Уокер, директор Центра изучения сна человека при Калифорнийском университете в Беркли считает, что дефицит сна может не только подпортить настроение и стать причиной раздражительности, но и вызвать ряд серьезных заболеваний, включая диабет и болезни сердца.
Далее следует курево – оно может "наградить" целым букетом заболеваний и вычесть у вас десять лет жизни. Доктор медицинских наук Тимоти Макафи отмечает, что среди заядлых курильщиков уровень смертности остается одним из наиболее высоких.
"В настоящее время женщины теряют около 11 лет ожидаемой продолжительности жизни, если они регулярно курят. Мужчины при этом теряют около 12 лет", – подытожил эксперт.
На четвертом месте – вечный стресс, который может сократить продолжительность жизни на клеточном уровне.
Так, доктор медицинских наук Элисса Эпель утверждает, что есть взаимосвязь между стрессом и старением клеток. То есть чем больше человек будет нервничать и тревожиться, тем быстрее мозг запустит процессы преждевременного старения.
И, наконец, неспособность любить или одиночество. Именно эта особенность людей негативно влияет на продолжительность жизни, уверены эксперты.
Эта грустная привычка и особенно отсутствие отношений, по мнению бывшего главного хирурга США Вивека Мурти, может нести угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний, слабоумия, депрессии, повышенной тревожности и может сократить продолжительность жизни аж на 15 лет.