https://sputnik-georgia.ru/20220412/khvicha-kvaratskheliya-budet-igrat-za-napoli-265931985.html
Хвича Кварацхелия будет играть за "Наполи"?
Хвича Кварацхелия будет играть за "Наполи"?
Кварацхелия подпишет с клубом пятилетний контракт и его зарплата составит 1,5 млн евро за сезон 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T20:01+0400
2022-04-12T20:01+0400
2022-04-12T20:01+0400
грузия
новости
спорт
хвича кварацхелия
футбол
клуб "наполи"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262008117_0:0:1604:903_1920x0_80_0_0_f68156e1fa4259ee185ab7ce048e20f0.jpg
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Игрок сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия прошел "тайный" медосмотр и готов к переходу в итальянский "Наполи", пишет итальянское спортивное издание Corriere dello Sport.Как сообщает итальянское СМИ, 21-летний грузинский футболист в начале месяца прошел медицинское обследование в Партенопеи, где находится база "Наполи".Как утверждает Corriere dello Sport, Кварацхелия подпишет с клубом пятилетний контракт и зарплата Хвичи составит 1,5 млн евро.Corriere dello Sport утверждает, что руководство итальянского клуба пока держит эту информацию в тайне и ждет 1 июня, когда откроется летнее трансферное окно.Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо написал на своей странице в Twitter, что Кварацхелия перейдет в "Наполи" с предстоящего сезона.В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии батумского "Динамо" на правах свободного агента.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262008117_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_22c14e320cd1e8c676d84e07bae3a2e3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"
Хвича Кварацхелия будет играть за "Наполи"?
Кварацхелия подпишет с клубом пятилетний контракт и его зарплата составит 1,5 млн евро за сезон
ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Игрок сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия прошел "тайный" медосмотр и готов к переходу в итальянский "Наполи", пишет итальянское спортивное издание Corriere dello Sport.
Как сообщает итальянское СМИ, 21-летний грузинский футболист в начале месяца прошел медицинское обследование в Партенопеи, где находится база "Наполи".
Как утверждает Corriere dello Sport, Кварацхелия подпишет с клубом пятилетний контракт и зарплата Хвичи составит 1,5 млн евро.
"Грузинский левый крайний нападающий, который уже прошел медосмотр, будет получать 1,5 миллиона евро за сезон и подпишет с "Наполи" пятилетний контракт", – пишет издание.
Corriere dello Sport утверждает, что руководство итальянского клуба пока держит эту информацию в тайне и ждет 1 июня, когда откроется летнее трансферное окно.
Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо написал на своей странице в Twitter, что Кварацхелия перейдет в "Наполи" с предстоящего сезона.
В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии батумского "Динамо" на правах свободного агента.