https://sputnik-georgia.ru/20220412/khvicha-kvaratskheliya-budet-igrat-za-napoli-265931985.html

Хвича Кварацхелия будет играть за "Наполи"?

Хвича Кварацхелия будет играть за "Наполи"?

Кварацхелия подпишет с клубом пятилетний контракт и его зарплата составит 1,5 млн евро за сезон 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T20:01+0400

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хвича кварацхелия

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клуб "наполи"

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ТБИЛИСИ, 12 апр – Sputnik. Игрок сборной Грузии и батумского "Динамо" Хвича Кварацхелия прошел "тайный" медосмотр и готов к переходу в итальянский "Наполи", пишет итальянское спортивное издание Corriere dello Sport.Как сообщает итальянское СМИ, 21-летний грузинский футболист в начале месяца прошел медицинское обследование в Партенопеи, где находится база "Наполи".Как утверждает Corriere dello Sport, Кварацхелия подпишет с клубом пятилетний контракт и зарплата Хвичи составит 1,5 млн евро.Corriere dello Sport утверждает, что руководство итальянского клуба пока держит эту информацию в тайне и ждет 1 июня, когда откроется летнее трансферное окно.Ранее известный итальянский журналист Фабрицио Романо написал на своей странице в Twitter, что Кварацхелия перейдет в "Наполи" с предстоящего сезона.В конце марта Хвича Кварацхелия покинул ряды казанского "Рубина" и перешел в состав действующего чемпиона Грузии батумского "Динамо" на правах свободного агента.

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грузия, новости, спорт, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"