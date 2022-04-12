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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики – видео
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики – видео
Российский экипаж, который сейчас находится на борту Международной космической станции, поздравил соотечественников с Днем космонавтики. Смотрите кадры... 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T10:48+0400
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Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили граждан России с Днем космонавтики. Денис Матвеев отметил, что полет Юрия Гагарина стал вершиной самоотверженного труда специалистов, рабочих, инженеров, конструкторов и продемонстрировал миру превосходство советской науки и технологий.Ежегодно в России 12 апреля отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос". Кроме того, 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос (был объявлен 7 апреля 2011 года Генеральной ассамблеей ООН "в ознаменование начала космической эры для человечества").
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Космонавты с борта МКС поздравили страну с Днем космонавтики
Космонавты с борта МКС поздравили страну с Днем космонавтики.
2022-04-12T10:48+0400
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Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики – видео
10:48 12.04.2022 (обновлено: 12:57 12.04.2022)
Российский экипаж, который сейчас находится на борту Международной космической станции, поздравил соотечественников с Днем космонавтики. Смотрите кадры видеообращения.
Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили граждан России с Днем космонавтики. Денис Матвеев отметил, что полет Юрия Гагарина стал вершиной самоотверженного труда специалистов, рабочих, инженеров, конструкторов и продемонстрировал миру превосходство советской науки и технологий.
Ежегодно в России 12 апреля отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос".
Кроме того, 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос (был объявлен 7 апреля 2011 года Генеральной ассамблеей ООН "в ознаменование начала космической эры для человечества").