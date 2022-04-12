https://sputnik-georgia.ru/20220412/kosmonavty-s-borta-mks-pozdravili-rossiyan-s-dnem-kosmonavtiki---video-265912500.html

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики – видео

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем космонавтики – видео

Российский экипаж, который сейчас находится на борту Международной космической станции, поздравил соотечественников с Днем космонавтики. Смотрите кадры... 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T10:48+0400

2022-04-12T10:48+0400

2022-04-12T12:57+0400

роскосмос

день космонавтики

мультимедиа

видео

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/0c/265912463_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3accdc7ab23e505c8fffa08663982806.jpg

Космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили граждан России с Днем космонавтики. Денис Матвеев отметил, что полет Юрия Гагарина стал вершиной самоотверженного труда специалистов, рабочих, инженеров, конструкторов и продемонстрировал миру превосходство советской науки и технологий.Ежегодно в России 12 апреля отмечается День космонавтики. Он был установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года "в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос". Кроме того, 12 апреля отмечается Международный день полета человека в космос (был объявлен 7 апреля 2011 года Генеральной ассамблеей ООН "в ознаменование начала космической эры для человечества").

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Космонавты с борта МКС поздравили страну с Днем космонавтики Космонавты с борта МКС поздравили страну с Днем космонавтики. 2022-04-12T10:48+0400 true PT0M57S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

роскосмос, день космонавтики, мультимедиа, видео, видео, россия