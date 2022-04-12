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Мэрия ведет подсчет ущерба от непогоды в Батуми
Мэрия ведет подсчет ущерба от непогоды в Батуми
В мэрии заявили, что на восстановление последствий непогоды понадобятся сутки 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T23:28+0400
2022-04-12T23:28+0400
2022-04-12T23:28+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Мэрия курортного города Батуми ведет подсчет ущерба от непогоды в городе, заявил вице-мэр курорта Леван Давитадзе.Сильный ветер создал проблемы Батуми в ночь на 12 апреля. В городе повалены десятки деревьев, повреждены крыши и береговая линия."Ведется подсчет ущерба и его подробное изучение для представления комиссии по ликвидации последствий стихии. Комиссия изучит вопрос и примет решение в ближайшие дни", – сказал Давитадзе.По его словам, на восстановление последствий непогоды мэрии понадобятся сутки.
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грузия, новости, погода, батуми, происшествия
Мэрия ведет подсчет ущерба от непогоды в Батуми
В мэрии заявили, что на восстановление последствий непогоды понадобятся сутки
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Мэрия курортного города Батуми ведет подсчет ущерба от непогоды в городе, заявил вице-мэр курорта Леван Давитадзе.
Сильный ветер создал проблемы Батуми в ночь на 12 апреля. В городе повалены десятки деревьев, повреждены крыши и береговая линия.
"Ведется подсчет ущерба и его подробное изучение для представления комиссии по ликвидации последствий стихии. Комиссия изучит вопрос и примет решение в ближайшие дни", – сказал Давитадзе.
По его словам, на восстановление последствий непогоды мэрии понадобятся сутки.