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Молодой мужчина убит в Тбилиси
Молодой мужчина убит в Тбилиси
Что стало причиной кровавого инцидента, пока не сообщается 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T13:45+0400
2022-04-12T13:45+0400
2022-04-12T13:45+0400
преступность в грузии
происшествия
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грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В тбилисском районе Ортачала убит молодой мужчина, еще один ранен, сообщает телеканал "Формула".По информации телеканала, мужчина скончался в результате полученных ножевых ранений.Что касается раненного, его перевезли в клинику. О состоянии его здоровья информации на данный момент нет.По распространенной информации, подозреваемый в убийстве уже задержан сотрудниками полиции. Что стало причиной кровавого инцидента, пока не сообщается.В МВД Грузии обещали позднее сделать официальный комментарий.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
преступность в грузии, происшествия, мвд грузии, грузия, новости
Молодой мужчина убит в Тбилиси
Что стало причиной кровавого инцидента, пока не сообщается
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik.
В тбилисском районе Ортачала убит молодой мужчина, еще один ранен, сообщает
телеканал "Формула".
По информации телеканала, мужчина скончался в результате полученных ножевых ранений.
Что касается раненного, его перевезли в клинику. О состоянии его здоровья информации на данный момент нет.
По распространенной информации, подозреваемый в убийстве уже задержан сотрудниками полиции. Что стало причиной кровавого инцидента, пока не сообщается.
В МВД Грузии обещали позднее сделать официальный комментарий.