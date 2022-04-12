https://sputnik-georgia.ru/20220412/molodoy-muzhchina-ubit-v-tbilisi-265917893.html

Молодой мужчина убит в Тбилиси

Молодой мужчина убит в Тбилиси

Что стало причиной кровавого инцидента, пока не сообщается 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T13:45+0400

2022-04-12T13:45+0400

2022-04-12T13:45+0400

преступность в грузии

происшествия

мвд грузии

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новости

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. В тбилисском районе Ортачала убит молодой мужчина, еще один ранен, сообщает телеканал "Формула".По информации телеканала, мужчина скончался в результате полученных ножевых ранений.Что касается раненного, его перевезли в клинику. О состоянии его здоровья информации на данный момент нет.По распространенной информации, подозреваемый в убийстве уже задержан сотрудниками полиции. Что стало причиной кровавого инцидента, пока не сообщается.В МВД Грузии обещали позднее сделать официальный комментарий.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

преступность в грузии, происшествия, мвд грузии, грузия, новости