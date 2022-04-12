https://sputnik-georgia.ru/20220412/nazvany-strany-kotorym-ugrozhaet-golod-bez-zerna-iz-rossii-265920793.html
Названы страны, которым угрожает голод без зерна из России
Названы страны, которым угрожает голод без зерна из России
За последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T16:46+0400
2022-04-12T16:46+0400
2022-04-12T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Санкции западных стран против России могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна, что угрожает голодом многим государствам, считает доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.Он напомнил, что в последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке, передает РИА Новости.С учетом того, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Таким образом, даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся, предположил собеседник агентства.Говоря о географии экспорта российского хлеба, эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ. На Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, и заменить этот объем не представляется возможным, констатировал Белхароев.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия, ближний восток, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина
Названы страны, которым угрожает голод без зерна из России
За последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Санкции западных стран против России могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна, что угрожает голодом многим государствам, считает доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
Он напомнил, что в последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке, передает РИА Новости
.
"Из-за введенных санкций в отношении Новороссийского морского порта, из которого отгружается более 50 процентов зерна на экспорт, экспорт зерна в 2022 году в предыдущих объемах под вопросом", – указал экономист агентству "Прайм".
С учетом того, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Таким образом, даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся, предположил собеседник агентства.
Говоря о географии экспорта российского хлеба, эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ. На Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, и заменить этот объем не представляется возможным, констатировал Белхароев.