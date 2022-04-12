https://sputnik-georgia.ru/20220412/nazvany-strany-kotorym-ugrozhaet-golod-bez-zerna-iz-rossii-265920793.html

Названы страны, которым угрожает голод без зерна из России

Названы страны, которым угрожает голод без зерна из России

За последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T16:46+0400

2022-04-12T16:46+0400

2022-04-12T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Санкции западных стран против России могут повлечь за собой существенное сокращение экспорта зерна, что угрожает голодом многим государствам, считает доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.Он напомнил, что в последние пять лет Россия была крупнейшим поставщиком пшеницы на мировом рынке, передает РИА Новости.С учетом того, что к ограничениям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не будут заходить в российские морские порты. Таким образом, даже если в России будет достаточно зерна, продать его не удастся, предположил собеседник агентства.Говоря о географии экспорта российского хлеба, эксперт упомянул страны Северной и Тропической Африки, а также Ближнего Востока, отчасти ЕС и СНГ. На Россию приходится пятая часть мирового рынка зерна, и заменить этот объем не представляется возможным, констатировал Белхароев.

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в мире, новости, россия, ближний восток, обострение ситуации вокруг украины 2022, украина