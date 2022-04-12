https://sputnik-georgia.ru/20220412/nepogoda-sozdala-problemy-na-dorogakh-gruzii-265922177.html

Непогода создала проблемы на дорогах Грузии

Непогода создала проблемы на дорогах Грузии

Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T15:06+0400

2022-04-12T15:06+0400

2022-04-12T15:55+0400

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грузия

погода

департамент автомобильных дорог

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ограничения введены в Западной Грузии на отдельных участках дорог внутригосударственного значения из-за снегопада, сообщает департамент автомобильных дорог.В частности, движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 километре (перевал Накерала) трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.Аналогичный запрет для трейлеров введен на дороге Сачхере-Они. Для остальных видов транспорта движение свободно.Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители