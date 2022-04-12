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Непогода создала проблемы на дорогах Грузии
Непогода создала проблемы на дорогах Грузии
Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T15:06+0400
2022-04-12T15:06+0400
2022-04-12T15:55+0400
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департамент автомобильных дорог
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Ограничения введены в Западной Грузии на отдельных участках дорог внутригосударственного значения из-за снегопада, сообщает департамент автомобильных дорог.В частности, движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 километре (перевал Накерала) трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.Аналогичный запрет для трейлеров введен на дороге Сачхере-Они. Для остальных видов транспорта движение свободно.Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, погода, департамент автомобильных дорог, грузинские дороги, машины и их водители
Непогода создала проблемы на дорогах Грузии
15:06 12.04.2022 (обновлено: 15:55 12.04.2022)
Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik.
Ограничения введены в Западной Грузии на отдельных участках дорог внутригосударственного значения из-за снегопада, сообщает
департамент автомобильных дорог.
В частности, движение машин с прицепом и полуприцепом запрещено на 39-62 километре (перевал Накерала) трассы Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.
Аналогичный запрет для трейлеров введен на дороге Сачхере-Они. Для остальных видов транспорта движение свободно.
Департамент автомобильных дорог призывает население соблюдать установленные на дорогах режимы.