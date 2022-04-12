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Парламент Грузии принял закон "Об амнистии": кого она коснется
Парламент Грузии принял закон "Об амнистии": кого она коснется
Заключенным пересчитают срок отбывания наказания с учетом предварительного заключения 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T21:51+0400
2022-04-12T21:51+0400
2022-04-12T21:56+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил закон "Об амнистии", которая коснется заключенных, лишенных свиданий во время пандемии коронавируса, а также лиц, совершивших преступления до 1 января 2004 года.За принятие закона проголосовали 87 депутатов.Согласно закону на свободу выйдут, люди осужденные за совершение преступлений совершивших до 1 января 2004 года. Однако освобождение не коснется лиц, осужденных бессрочно, а также виновных в убийствах, нечеловеческом обращении, терроризме, должностных и сексуальных преступлениях.Что касается обвиняемых и осужденных, находящихся в заключении в период с 5 марта по 25 мая 2020 года, а также с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года, то им восполнят пропущенные свидания из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.Таким заключенным пересчитают срок отбывания наказания с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы. В Грузии срок предварительного заключения засчитывается при отбывании тюремного приговора.Амнистия вступит в силу после подписания законопроекта президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника".
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Парламент Грузии принял закон "Об амнистии": кого она коснется
21:51 12.04.2022 (обновлено: 21:56 12.04.2022)
Заключенным пересчитают срок отбывания наказания с учетом предварительного заключения
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении утвердил закон "Об амнистии", которая коснется заключенных, лишенных свиданий во время пандемии коронавируса, а также лиц, совершивших преступления до 1 января 2004 года.
За принятие закона проголосовали 87 депутатов.
Согласно закону на свободу выйдут, люди осужденные за совершение преступлений совершивших до 1 января 2004 года. Однако освобождение не коснется лиц, осужденных бессрочно, а также виновных в убийствах, нечеловеческом обращении, терроризме, должностных и сексуальных преступлениях.
Что касается обвиняемых и осужденных, находящихся в заключении в период с 5 марта по 25 мая 2020 года, а также с 28 ноября 2020 года по 1 января 2021 года, то им восполнят пропущенные свидания из-за карантина в связи с пандемией коронавируса.
Таким заключенным пересчитают срок отбывания наказания с учетом предварительного заключения по схеме: четыре дня предварительного заключения равны пяти дням лишения свободы. В Грузии срок предварительного заключения засчитывается при отбывании тюремного приговора.
Амнистия вступит в силу после подписания законопроекта президентом Грузии и опубликования на сайте "Законодательного вестника".