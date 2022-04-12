https://sputnik-georgia.ru/20220412/ponozhovschina-v-tbilisi---politsiya-zaderzhala-predpolagaemogo-ubiytsu-265929211.html

Поножовщина в Тбилиси - полиция задержала предполагаемого убийцу

Поножовщина в Тбилиси - полиция задержала предполагаемого убийцу

Обвиняемые задержаны по горячим следам вскоре после происшествия 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T17:31+0400

2022-04-12T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр - Sputnik. Тбилисская полиция задержали двоих человек по делу об убийстве одного и ранении другого человека в районе Ортачала в Тбилиси, сообщает пресс-служба МВД Грузии.Один из задержанных, 19-летний Б.К. обвиняется в умышленном убийстве и попытке умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах, а 21-летний А.К. - в недонесении об особо тяжком преступлении.Максимальное наказание за преступления от семи до 15 лет тюрьмы.Следствие установило, что 12 апреля на улице Ортачала в Тбилиси словесный конфликт с участием нескольких человек перерос в драку, в ходе которой обвиняемый Б.К. нанес ножевые ранения двум лицам - 33-х и 34-лет. Один из раненых скончался по дороге в больницу, а второму была проведена срочная операция.Что касается второго обвиняемого А.К., то он был очевидцем случившегося, но не сообщил об этом в полицию, сказано в сообщении.Оба обвиняемых были задержаны вскоре после происшествия по горячим следам.

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происшествия, грузия, новости, тбилиси