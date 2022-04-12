https://sputnik-georgia.ru/20220412/rabota-tbilisskogo-metro-paralizovana-265928881.html
Работа тбилисского метро парализована
Работа тбилисского метро парализована
Причина - техническая неполадка подвижного состава 12.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-12T17:08+0400
2022-04-12T17:08+0400
2022-04-12T17:10+0400
грузия
новости
общество
тбилисский метрополитен
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Первая линия тбилисского метрополитена временно не может обслуживать пассажиров, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.Причиной является техническая неполадка подвижного состава.Подвижные составы передвигаются зонально, и пассажиры могут ехать только от станции метро "Театр Ахметели" в направлении Вокзальной площади.Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена обслуживает пассажиров в обычном режиме.
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грузия, новости, общество, тбилисский метрополитен
Работа тбилисского метро парализована
17:08 12.04.2022 (обновлено: 17:10 12.04.2022)
Причина - техническая неполадка подвижного состава
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Первая линия тбилисского метрополитена временно не может обслуживать пассажиров, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.
Причиной является техническая неполадка подвижного состава.
Подвижные составы передвигаются зонально, и пассажиры могут ехать только от станции метро "Театр Ахметели" в направлении Вокзальной площади.
Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена обслуживает пассажиров в обычном режиме.