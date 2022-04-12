https://sputnik-georgia.ru/20220412/rabota-tbilisskogo-metro-paralizovana-265928881.html

Работа тбилисского метро парализована

Работа тбилисского метро парализована

Причина - техническая неполадка подвижного состава 12.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-12T17:08+0400

2022-04-12T17:08+0400

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грузия

новости

общество

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Первая линия тбилисского метрополитена временно не может обслуживать пассажиров, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.Причиной является техническая неполадка подвижного состава.Подвижные составы передвигаются зонально, и пассажиры могут ехать только от станции метро "Театр Ахметели" в направлении Вокзальной площади.Сабурталинская линия Тбилисского метрополитена обслуживает пассажиров в обычном режиме.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, тбилисский метрополитен